Магнитный север смещается к России: как это влияет на GPS

2:56 Your browser does not support the audio element. Наука

Магнитный Северный полюс, в отличие от географического, постоянно меняет своё положение.

Фото: Wikimedia Commons by NASA is licensed under Public domain навигация

Последние данные показывают, что он переместился ближе к Сибири и продолжает двигаться в сторону России. Чем вызвана эта нестабильность?

Как движется магнитное поле Земли

Положение магнитного севера определяется движением расплавленных металлов в ядре Земли, которые создают магнитное поле.

За последние десятилетия скорость его смещения увеличилась: в 1990 году она возросла с 15 до 55 км в год, но с 2015 года снизилась до 35 км в год.

Причины таких колебаний всё ещё остаются загадкой для учёных.

"Чем реже обновляется модель, тем больше вероятность ошибки," — объясняет Арно Чуллиа, из Университета Колорадо.

Всемирная магнитная модель (WMM), используемая для навигации самолётов и кораблей, обновляется раз в пять лет, чтобы поддерживать точность.

Новая версия WMM 2025

Обновление 2025 года подтвердило точность предыдущих прогнозов.

"Наши расчёты оказались довольно близки к реальности," — отметил Чуллиа.

Новая модель представлена в двух версиях: стандартной с разрешением 3300 км и улучшенной с разрешением 300 км. Однако большинство GPS-устройств пока работают только со стандартной версией.

"Обновление модели похоже на обновление программного обеспечения в смартфоне. Устройство остаётся тем же, но его функционал становится лучше," — добавляет Уильям Браун, геофизик из Британской геологической службы.

Почему обновления необходимы?

Системы GPS зависят от точных данных о положении магнитного севера. Без регулярных обновлений ошибки навигации могут возрасти, что особенно критично для авиации и военных технологий.

Продолжающийся дрейф

С момента открытия магнитного севера в 1831 году сэром Джеймсом Кларком Россом он сместился на тысячи километров от Канады к России.

Ежегодно его положение меняется на десятки километров. Учёные предполагают, что в будущем скорость дрейфа может снова измениться. Следующее обновление модели запланировано на 2030 год.

Возможные риски

Магнитное поле Земли не только движется, но и периодически полностью переворачивается. Такие инверсии происходят раз в миллион лет, и их влияние на современные технологии пока сложно предсказать.

"Мы никогда не сталкивались с этим в эпоху цифровых технологий. Это был бы серьёзный вызов для инженеров," — подчёркивает Браун.

Уточнения

Се́верный по́люс или географи́ческий Северный полюс — точка пересечения оси вращения Земли с её поверхностью в Северном полушарии. Северный полюс диаметрально противоположен Южному полюсу, расположенному на суше. Любая другая точка поверхности Земли по отношению к Северному полюсу всегда находится в южном направлении.

