Почему питьевая вода Гренландии стала опасной

Осенью 2022 года в Западной Гренландии произошло нечто удивительное: около 7500 голубых озёр, служивших местным жителям источником питьевой воды и поглощавших углерод, внезапно изменились.
Их воды пожелтели, стали выделять углерод, а их питьевое качество ухудшилось.
Исследование, опубликованное в журнале PNAS, связывает это с экстремальной жарой и дождями, вызванными редкими атмосферными явлениями.
Учёные выяснили, что такие резкие изменения обычно происходят за сотни лет, но тут всё произошло менее чем за год. Причиной стал дождь, который из-за аномальной жары заменил снег.
Это привело к оттаиванию вечной мерзлоты, из которой в озёра попали углерод, железо и магний. В результате воды озёр потемнели, ухудшив их прозрачность и нарушив углеродный цикл.
"Масштабы и скорость изменений были беспрецедентными", — отметила Жасмин Сарос, эксперта по Арктике из Университета штата Мэн.
Свет, необходимый для фотосинтеза, перестал проникать в воду, что вызвало резкое снижение фитопланктона, способного поглощать углекислый газ.
Вместо этого озёра начали выделять углекислый газ, увеличив его поток на 350%.
Потемнение озёр не только ухудшило экологическую обстановку, но и создало риски для здоровья людей.
Вещества, попадающие в воду из вечной мерзлоты, могут изменять её вкус и запах, а также взаимодействовать с системами очистки, образуя тригалометаны — потенциально канцерогенные вещества.
"Повышенное содержание растворённых органических веществ взаимодействует с хлором, создавая опасные побочные продукты", — добавила Сарос.
Это особенно важно для сообществ, зависящих от этих озёр в качестве источника питьевой воды.
Учёные связывают ситуацию с редкими атмосферными потоками, которые принесли рекордное количество осадков.
По данным NOAA, такие потоки будут становиться всё более частыми из-за глобального потепления. Прогнозируется, что к концу века их частота в Гренландии увеличится на 50–290%.
Ключом к открытию стали многолетние наблюдения, включая ежегодный отбор проб воды и использование удалённых датчиков.
"Долгосрочные исследования доказали свою эффективность. Мы смогли зафиксировать и проанализировать последствия экстремальных явлений благодаря единому набору данных, собранному с 2013 года", — отметила Сарос.
В исследовании также приняли участие учёные из США, Европы и Китая. Их совместная работа стала важным шагом в понимании того, как глобальные изменения климата влияют на экосистемы и здоровье людей.
Гренла́ндия (гренл. Kalaallit Nunaat, дат. Grønland) — крупнейший на Земле остров. Расположен на северо-востоке Северной Америки, а потому, с точки зрения физической географии, относится к ней. Политически относится к Европе, входящую в состав Датского королевства. Ранние викинги-поселенцы называли остров Гринланд ("Зелёная земля").
Сейчас известно более 300 исторических названий Черного моря.