Почему питьевая вода Гренландии стала опасной

3:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Осенью 2022 года в Западной Гренландии произошло нечто удивительное: около 7500 голубых озёр, служивших местным жителям источником питьевой воды и поглощавших углерод, внезапно изменились.

Фото: commons.wikimedia.org by Ville Miettinen from Helsinki, Finland, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Гренландия

Их воды пожелтели, стали выделять углерод, а их питьевое качество ухудшилось.

Исследование, опубликованное в журнале PNAS, связывает это с экстремальной жарой и дождями, вызванными редкими атмосферными явлениями.

Климатические изменения, которые перевернули экосистему

Учёные выяснили, что такие резкие изменения обычно происходят за сотни лет, но тут всё произошло менее чем за год. Причиной стал дождь, который из-за аномальной жары заменил снег.

Это привело к оттаиванию вечной мерзлоты, из которой в озёра попали углерод, железо и магний. В результате воды озёр потемнели, ухудшив их прозрачность и нарушив углеродный цикл.

"Масштабы и скорость изменений были беспрецедентными", — отметила Жасмин Сарос, эксперта по Арктике из Университета штата Мэн.

Свет, необходимый для фотосинтеза, перестал проникать в воду, что вызвало резкое снижение фитопланктона, способного поглощать углекислый газ.

Вместо этого озёра начали выделять углекислый газ, увеличив его поток на 350%.

Последствия для местных жителей

Потемнение озёр не только ухудшило экологическую обстановку, но и создало риски для здоровья людей.

Вещества, попадающие в воду из вечной мерзлоты, могут изменять её вкус и запах, а также взаимодействовать с системами очистки, образуя тригалометаны — потенциально канцерогенные вещества.

"Повышенное содержание растворённых органических веществ взаимодействует с хлором, создавая опасные побочные продукты", — добавила Сарос.

Это особенно важно для сообществ, зависящих от этих озёр в качестве источника питьевой воды.

Что привело к таким изменениям?

Учёные связывают ситуацию с редкими атмосферными потоками, которые принесли рекордное количество осадков.

По данным NOAA, такие потоки будут становиться всё более частыми из-за глобального потепления. Прогнозируется, что к концу века их частота в Гренландии увеличится на 50–290%.

Роль научных данных

Ключом к открытию стали многолетние наблюдения, включая ежегодный отбор проб воды и использование удалённых датчиков.

"Долгосрочные исследования доказали свою эффективность. Мы смогли зафиксировать и проанализировать последствия экстремальных явлений благодаря единому набору данных, собранному с 2013 года", — отметила Сарос.

В исследовании также приняли участие учёные из США, Европы и Китая. Их совместная работа стала важным шагом в понимании того, как глобальные изменения климата влияют на экосистемы и здоровье людей.

Уточнения

Гренла́ндия (гренл. Kalaallit Nunaat, дат. Grønland) — крупнейший на Земле остров. Расположен на северо-востоке Северной Америки, а потому, с точки зрения физической географии, относится к ней. Политически относится к Европе, входящую в состав Датского королевства. Ранние викинги-поселенцы называли остров Гринланд ("Зелёная земля").

