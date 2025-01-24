Что обнаружили учёные на дне Средиземного моря

Может ли одно событие навсегда изменить облик Земли? Новое исследование доказывает, что масштабное "меганаводнение" наполнило Средиземное море, положив конец эпохе, когда оно представляло собой гигантскую соляную равнину.
Учёные подтвердили: Занклинское меганаводнение завершило Мессинский солевой кризис, который длился с 5,97 до 5,33 миллиона лет назад.
Во время кризиса Средиземное море было изолировано от Атлантического океана и почти полностью испарилось, оставив после себя колоссальные соляные отложения.
Долгое время считалось, что это море наполнялось водой постепенно, на протяжении 10 000 лет. Но в 2009 году учёные обнаружили подводный эрозионный канал, который тянулся от залива Кадис до Альборанского моря.
Это стало доказательством того, что море вновь наполнилось за два-шестнадцать лет в результате одного масштабного наводнения.
Новое исследование, опубликованное в журнале Communications Earth & Environment, раскрывает больше деталей этого события.
Геологические особенности юго-востока Сицилии, анализ сейсмических данных и численное моделирование подтвердили гипотезу о колоссальном турбулентном потоке воды.
"Мегапотоп в Занклине — это уникальное природное явление. Его скорость и масштаб превосходят любые известные наводнения в истории Земли", — говорит Аарон Микаллеф, ведущий автор исследования.
Изучив более 300 вытянутых хребтов в районе Сицилийского порога — некогда сухопутного моста между западным и восточным Средиземноморьем, исследователи обнаружили, что их эрозия была вызвана мощными потоками воды.
"Эти хребты показывают, как поток менял ландшафт, оставляя следы в геологической летописи", — добавляет Пол Карлинг, из Саутгемптонского университета.
Образцы пород и обнаруженный "W-образный канал" на морском дне подтвердили, что вода с огромной силой прорывалась через Сицилийский порог, устремляясь в восточные регионы Средиземного моря.
Согласно моделированию, скорость потока достигала 72 миль в час (около 32 метров в секунду).
"Результаты подчёркивают не только масштаб этого события, но и его долговременное влияние на геологию региона", — подытожил доктор Микаллеф.
Это исследование было поддержано Национальным географическим обществом, Немецким исследовательским сообществом и рядом других организаций.
Средизе́мное мо́ре — межматериковое море, по происхождению представляющее собой глубоководную псевдоабиссальную внутришельфовую депрессию, связанную на западе с Атлантическим океаном Гибралтарским проливом. Средиземное море является колыбелью древних цивилизаций.
Сейчас известно более 300 исторических названий Черного моря.