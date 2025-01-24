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Что обнаружили учёные на дне Средиземного моря

2:43
Наука

Может ли одно событие навсегда изменить облик Земли? Новое исследование доказывает, что масштабное "меганаводнение" наполнило Средиземное море, положив конец эпохе, когда оно представляло собой гигантскую соляную равнину.

Наводнение
Фото: flickr.com by WaterArchives.org, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Наводнение

Учёные подтвердили: Занклинское меганаводнение завершило Мессинский солевой кризис, который длился с 5,97 до 5,33 миллиона лет назад.

Во время кризиса Средиземное море было изолировано от Атлантического океана и почти полностью испарилось, оставив после себя колоссальные соляные отложения.

Долгое время считалось, что это море наполнялось водой постепенно, на протяжении 10 000 лет. Но в 2009 году учёные обнаружили подводный эрозионный канал, который тянулся от залива Кадис до Альборанского моря.

Это стало доказательством того, что море вновь наполнилось за два-шестнадцать лет в результате одного масштабного наводнения.

Новое исследование, опубликованное в журнале Communications Earth & Environment, раскрывает больше деталей этого события.

Геологические особенности юго-востока Сицилии, анализ сейсмических данных и численное моделирование подтвердили гипотезу о колоссальном турбулентном потоке воды.

"Мегапотоп в Занклине — это уникальное природное явление. Его скорость и масштаб превосходят любые известные наводнения в истории Земли", — говорит Аарон Микаллеф, ведущий автор исследования.

Изучив более 300 вытянутых хребтов в районе Сицилийского порога — некогда сухопутного моста между западным и восточным Средиземноморьем, исследователи обнаружили, что их эрозия была вызвана мощными потоками воды.

"Эти хребты показывают, как поток менял ландшафт, оставляя следы в геологической летописи", — добавляет Пол Карлинг, из Саутгемптонского университета.

Образцы пород и обнаруженный "W-образный канал" на морском дне подтвердили, что вода с огромной силой прорывалась через Сицилийский порог, устремляясь в восточные регионы Средиземного моря.

Согласно моделированию, скорость потока достигала 72 миль в час (около 32 метров в секунду).

"Результаты подчёркивают не только масштаб этого события, но и его долговременное влияние на геологию региона", — подытожил доктор Микаллеф.

Это исследование было поддержано Национальным географическим обществом, Немецким исследовательским сообществом и рядом других организаций.

Уточнения

Средизе́мное мо́ре — межматериковое море, по происхождению представляющее собой глубоководную псевдоабиссальную внутришельфовую депрессию, связанную на западе с Атлантическим океаном Гибралтарским проливом. Средиземное море является колыбелью древних цивилизаций. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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