Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простое средство против мучнистой росы из вашей кухни
Национальная нефтегазовая корпорация Кувейта подтвердила крупные находки на шельфе Персидского залива
Откуда такие неудержимые цены? Почему Lada Granta дорожает каждый год
Как недосыпание провоцирует тягу к калорийной еде: важный секрет здоровья
Тяга к сладкому: как отличить потребность от привычки
Собачьи секреты: почему питомец носит еду по дому
Удивительный способ борьбы с налётом в унитазе, который работает
Шокирующий факт: 90% людей не знают, как правильно выбрать фитнес-тренера
Где посадить розы в саду? Выбирайте эти места, и розы порадуют вас шикарным цветением

Как инновации в материалах изменят наше будущее

1:59
Наука

Что, если материал может быть одновременно жидкостью и твёрдым телом?

Химическая лаборатория
Фото: Flickr by U.S. Department of Energy, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Химическая лаборатория

В лаборатории Калифорнийского технологического института создан уникальный тип вещества под названием PAM (поликатионные архитектурные материалы), которое меняет своё состояние в зависимости от приложенной нагрузки.

Эти структуры обещают перевернуть представления о материалах и их свойствах.

Чем уникален PAM?

В отличие от гранулированных или кристаллических материалов, PAM объединяет свойства обоих классов.

"PAM-материалы — это действительно новый тип материи", — говорит Кьяра Дарайо профессор Калифорнийского технологического института.

Основной секрет в том, что частицы связаны между собой, как в кристаллах, но свободно скользят, как зерна песка. Благодаря этому они ведут себя как жидкость при сдвиге, но становятся твёрдыми при сжатии.

От кольчуги к инновациям

Прототипы PAM основаны на принципе соединения, как в кольчуге, только с использованием трёхмерных узоров, создаваемых на 3D-принтере.

"Это кольчуга на стероидах", — заявляет Вэньцзе Чжоу, исследователь.

Структуры из нейлона, акрила или металла тестировались под сжатием, скручиванием и сдвигом, чтобы изучить их поведение.

Применение PAM

Уникальная способность PAM поглощать энергию делает их перспективными для шлемов и защитного снаряжения, упаковки и даже биомедицинских устройств.

"Каждая частица может скользить, вращаться и перестраиваться, эффективно рассеивая энергию удара", — отмечает профессор Дарайо.

Перспективы и исследования

Микроскопические PAM реагируют не только на физические, но и на электрические воздействия, что открывает возможности для робототехники и медицины.

"Мы лишь начали исследовать возможности этого материала", — говорит Лиучи Ли, соавтор исследования.

Уточнения

3D-принтер — станок с числовым программным управлением, реализующий только аддитивные операции, то есть добавляющий порции материала к заготовке, относится к классу аддитивных технологий и обычно применяется для задач быстрого прототипирования, но в редких случаях может применяться для мелкосерийного производства конечной продукции. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Сила слова нет — первая жена Илона Маска объяснила его философию успеха в бизнесе
Экономика и бизнес
Сила слова нет — первая жена Илона Маска объяснила его философию успеха в бизнесе Аудио 
Красной икре — красную цену: почему икра дешевеет
Экономика и бизнес
Красной икре — красную цену: почему икра дешевеет Аудио 
О чём водители забывают при остановке ГАИ: советы автоюриста
Авто
О чём водители забывают при остановке ГАИ: советы автоюриста Аудио 
Популярное
Найдена уникальная крепость в горах: древние технологии, поражающие разум

На Кавказе археологи обнаружили крепость бронзового века. Её стены, технологии и загадочная история поражают воображение. Как она сохранилась до наших дней?

Найдена уникальная крепость в горах: древние технологии, поражающие разум
Три вещи, о которых хочет знать стареющая собака
Три вещи, о которых хочет знать стареющая собака
Как жители в замках Средневековья боролись за тепло
Главное правило потери жира на животе: занимает всего 20 минут
Сводка с фронта: в Пентагоне уволили всех, кто отвечал за Украину, Трамп поручил Келлогу завершить войну на Украине за 100 дней Дмитрий Плотников TGE и AMVETS: куда пойдёт армия РФ на пике военного могущества Олег Володин Звёздные врата открывают путь США к глобальному доминированию, или это блеф Любовь Степушова
Роскошный курорт в Северной Корее готовится принять первых российских туристов
Крупное месторождение золота открыто в Магаданской области компанией Павлик
Отдыхающая в Дубае Наталья Подольская пожаловалась на Владимира Преснякова
Отдыхающая в Дубае Наталья Подольская пожаловалась на Владимира Преснякова
Последние материалы
Тяга к сладкому: как отличить потребность от привычки
Собачьи секреты: почему питомец носит еду по дому
Удивительный способ борьбы с налётом в унитазе, который работает
Шокирующий факт: 90% людей не знают, как правильно выбрать фитнес-тренера
Где посадить розы в саду? Выбирайте эти места, и розы порадуют вас шикарным цветением
Как инновации в материалах изменят наше будущее
Как занять целый ряд в самолёте: секретный лайфхак
Секрет идеального макияжа: зачем использовать базу и как её подобрать
Как организм сообщает, что работа вам не подходит: ключевые сигналы
Этот секретный ингредиент улучшит вкус ваших сырников
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.