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Тёмная энергия: самая большая загадка космоса

2:13
Наука

Тёмная энергия — загадочное явление, которое до сих пор ставит науку в тупик. Её открытие в 1998 году стало шоком даже для самих учёных.

Космос
Фото: commons.wikimedia.org by Ngc1535, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Космос

Астрономы обнаружили, что скорость расширения Вселенной не только не замедляется под действием гравитации, как ожидалось, но, напротив, ускоряется. Данные, казавшиеся нелогичными, спустя годы проверок подтвердили: мы столкнулись с новой гранью природы.

Что такое тёмная энергия?

Для описания явления ввели термин "тёмная энергия" — так учёные подчеркнули своё незнание её природы. Она действует как отталкивающая сила, ускоряя расширение Вселенной.

Распределение тёмной энергии необычно: в отличие от материи и тёмной материи, которые формируют "сеть" из плотных узлов и пустот, тёмная энергия равномерно заполняет весь космос.

Перспективы объяснений

Изначально выдвигались гипотезы: антигравитация, энергия вакуума или особые дефекты в структуре пространства-времени.

Одна из идей, восходящих к Эйнштейну, предполагает, что тёмная энергия — это обновлённая версия его "космологической постоянной", которую он добавил в уравнения, чтобы объяснить статичность Вселенной. Хотя позже он считал это ошибкой, открытия конца XX века вновь сделали эту концепцию актуальной.

Роль света и данных

Изучение космического фонового излучения и гравитационных линз позволило собрать данные о тёмной энергии.

Учёные обнаружили, что её влияние стало доминировать только в последние миллиарды лет. Это явление проявляется во всех уголках Вселенной с одинаковой интенсивностью.

Пугающий масштаб неизвестности

Самое поразительное — доля тёмной энергии в составе Вселенной. Она занимает около 68% от общей массы.

Добавьте к этому тёмную материю, и мы получим, что 95% нашей Вселенной остаются непонятными. Этот факт вызывает у науки одновременно восхищение и смирение.

Уточнения

Альбе́рт Эйнште́йн (нем. Albert Einstein: , 14 марта 1879, Ульм, королевство Вюртемберг, Германская империя — 18 апреля 1955, Принстон, штат Нью-Джерси, США) — швейцарский, немецкий и американский физик-теоретик и общественный деятель-гуманист, один из основателей современной теоретической физики.  
 
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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