Тёмная энергия: самая большая загадка космоса

Тёмная энергия — загадочное явление, которое до сих пор ставит науку в тупик. Её открытие в 1998 году стало шоком даже для самих учёных.
Астрономы обнаружили, что скорость расширения Вселенной не только не замедляется под действием гравитации, как ожидалось, но, напротив, ускоряется. Данные, казавшиеся нелогичными, спустя годы проверок подтвердили: мы столкнулись с новой гранью природы.
Для описания явления ввели термин "тёмная энергия" — так учёные подчеркнули своё незнание её природы. Она действует как отталкивающая сила, ускоряя расширение Вселенной.
Распределение тёмной энергии необычно: в отличие от материи и тёмной материи, которые формируют "сеть" из плотных узлов и пустот, тёмная энергия равномерно заполняет весь космос.
Изначально выдвигались гипотезы: антигравитация, энергия вакуума или особые дефекты в структуре пространства-времени.
Одна из идей, восходящих к Эйнштейну, предполагает, что тёмная энергия — это обновлённая версия его "космологической постоянной", которую он добавил в уравнения, чтобы объяснить статичность Вселенной. Хотя позже он считал это ошибкой, открытия конца XX века вновь сделали эту концепцию актуальной.
Изучение космического фонового излучения и гравитационных линз позволило собрать данные о тёмной энергии.
Учёные обнаружили, что её влияние стало доминировать только в последние миллиарды лет. Это явление проявляется во всех уголках Вселенной с одинаковой интенсивностью.
Самое поразительное — доля тёмной энергии в составе Вселенной. Она занимает около 68% от общей массы.
Добавьте к этому тёмную материю, и мы получим, что 95% нашей Вселенной остаются непонятными. Этот факт вызывает у науки одновременно восхищение и смирение.
Альбе́рт Эйнште́йн (нем. Albert Einstein: , 14 марта 1879, Ульм, королевство Вюртемберг, Германская империя — 18 апреля 1955, Принстон, штат Нью-Джерси, США) — швейцарский, немецкий и американский физик-теоретик и общественный деятель-гуманист, один из основателей современной теоретической физики.
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