Почему ваши пароли под угрозой, даже если они сложные

Киберпреступники не сбавляют обороты, а угрозы становятся всё более опасными. Новое исследование компании Specops Software показало, что в 2024 году злоумышленники украли более 1 миллиарда паролей с помощью вредоносного ПО.
Это шокирующее открытие стало частью подробного анализа, направленного на понимание того, как киберпреступники используют украденные данные.
Специалисты выделили ключевые этапы атак вредоносных программ:
"Понимание методов похитителей данных помогает разработать более надёжные меры безопасности", — комментирует эксперт.
Анализ Specops выявил, что 230 миллионов украденных паролей соответствовали стандартным требованиям к сложности, таким как длина, наличие цифр и специальных символов. Однако это не помешало им стать добычей хакеров.
Более того, 92 миллиона паролей имели длину 12 символов и более, но даже они не обеспечили достаточной защиты.
"Хакеры предпочитают украденные данные из-за их простоты в использовании и перепродаже", — подчёркивают эксперт.
Среди самых популярных вредоносных программ для кражи информации — Redline, Vidar и Raccoon Stealer.
Исследователи советуют:
Если ваши пароли повторяются в нескольких учётных записях, срочно меняйте их, чтобы не стать следующей жертвой.
Вредоносная программа (англ. malware — словослияние слов malicious и software) — класс вредоносных программ, специально созданный для киберпреступлений.
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