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Почему ваши пароли под угрозой, даже если они сложные

Наука

Киберпреступники не сбавляют обороты, а угрозы становятся всё более опасными. Новое исследование компании Specops Software показало, что в 2024 году злоумышленники украли более 1 миллиарда паролей с помощью вредоносного ПО.

Хакер с ноутбуком взломал систему безопасности
Фото: Flickr by Yuri Samoilov, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Хакер с ноутбуком взломал систему безопасности

Это шокирующее открытие стало частью подробного анализа, направленного на понимание того, как киберпреступники используют украденные данные.

Как работают похитители данных

Специалисты выделили ключевые этапы атак вредоносных программ:

  1. Заражение. Чаще всего это происходит через фишинговые письма, вредоносные ссылки или уязвимости в ПО.
  2. Сохранение в системе. Вредоносное ПО внедряется в процессы запуска и остаётся незаметным для пользователя.
  3. Сбор данных. Похищаются пароли из браузеров, почтовых клиентов, буфера обмена и других источников.
  4. Передача данных. Информация отправляется на удалённые серверы злоумышленников.
  5. Уклонение от обнаружения. Используются сложные методы, чтобы оставаться незамеченными, включая маскировку кода и скрытую активность.

"Понимание методов похитителей данных помогает разработать более надёжные меры безопасности", — комментирует эксперт.

Почему пароли снова в центре внимания

Анализ Specops выявил, что 230 миллионов украденных паролей соответствовали стандартным требованиям к сложности, таким как длина, наличие цифр и специальных символов. Однако это не помешало им стать добычей хакеров.

Более того, 92 миллиона паролей имели длину 12 символов и более, но даже они не обеспечили достаточной защиты.

"Хакеры предпочитают украденные данные из-за их простоты в использовании и перепродаже", — подчёркивают эксперт.

Среди самых популярных вредоносных программ для кражи информации — Redline, Vidar и Raccoon Stealer.

Как защитить себя

Исследователи советуют:

  • Использовать уникальные и сложные пароли длиной от 20 символов.
  • Обновлять программное обеспечение и устранять уязвимости.
  • Включать двухфакторную аутентификацию.
  • Применять менеджеры паролей, такие как 1Password или Bitwarden, для управления данными.

Если ваши пароли повторяются в нескольких учётных записях, срочно меняйте их, чтобы не стать следующей жертвой.

Уточнения

Вредоносная программа (англ. malware — словослияние слов malicious и software)  — класс вредоносных программ, специально созданный для киберпреступлений. 
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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