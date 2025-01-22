Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Умный дневник питания: как найти причину лишнего веса за одну неделю
Зимний отдых с питомцем: от подготовки до места назначения
Самые простые процедуры красоты: как избежать рисков
Недосыпание: 7 ужасных последствий, которые вызывает нехватка сна
Салат из морской капусты, который станет хитом на любом столе: готовится за минуты
Мощность, фильтры и другие секреты идеального кондиционера для дома
Картофель или капуста: что добавить в щи первым
Снимите розовые очки и наденьте антибликовые: как они обеспечивают безопасность на дороге
Змеиная гибкость: как спланировать будущее и привлечь удачу в 2025 году

Радиосигнал из глубин Вселенной: он путешествовал 8 миллиардов лет

2:00
Наука

Астрономы зафиксировали радиосигнал, преодолевший 8 миллиардов световых лет, чтобы достичь Земли. Этот сигнал, получивший название FRB 20220610A, является одним из самых удалённых и мощных радиовсплесков, зарегистрированных на сегодняшний день. Он был зафиксирован в июне 2022 года австралийским радиотелескопом ASKAP.

Радио-волны из космоса
Фото: commons.wikimedia. org by Famartin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Радио-волны из космоса

Энергия сигнала: что скрывается за вспышкой

FRB 20220610A впечатляет своей мощностью. За долю миллисекунды он излучил энергию, эквивалентную 30-летнему излучению Солнца. Источник радиовсплеска находится в далёкой галактике, свет которой шёл к нам около 8 миллиардов лет. Это событие позволяет изучать процессы, происходившие в ранней Вселенной.

Радиовсплески и недостающая материя

Быстрые радиовсплески, такие как FRB 20220610A, играют ключевую роль в исследовании так называемой "недостающей" материи во Вселенной. По данным астрономов, значительная часть материи остаётся незамеченной в межгалактическом пространстве. FRB позволяют измерять её благодаря тонким изменениям в структуре радиосигналов, которые проходят сквозь различные слои межгалактической среды.

Как открытие меняет науку

Обнаружение радиовсплесков помогает уточнить массу Вселенной и выявить распределение материи в ней. Современные телескопы, такие как ASKAP, дают возможность отслеживать источники таких сигналов. В будущем новые инструменты, включая проект Square Kilometre Array Observatory (SKAO), позволят регистрировать тысячи подобных событий, что откроет новые горизонты для изучения Вселенной.

Уточнения

Ра́дио (лат. radiare, radio - "испускать, облучать, излучать во все стороны"; radius - "луч"), также радиосвязь - способ передачи сообщений на расстояние посредством радиоволн, а также область науки и техники, связанная с изучением физических явлений, лежащих в основе этого способа, и с его использованием для связи, звукового вещания, передачи изображений, сигнализации, контроля и управления, обнаружения различных объектов и определения их местоположения и для других целей.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Зачем платить больше? Рыба, которая не уступает лососю по пользе
Еда и рецепты
Зачем платить больше? Рыба, которая не уступает лососю по пользе Аудио 
Удивительное имя дали новорожденной сибирячке
Общество
Удивительное имя дали новорожденной сибирячке Аудио 
Европейские Мальдивы: лучшая страна для летнего отдыха в 2025 году
Туризм
Европейские Мальдивы: лучшая страна для летнего отдыха в 2025 году Аудио 
Популярное
Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел

Актёр Павел Прилучный бросил в адрес сына Тимофея от актрисы Агаты Муцениеце неосторожную фразу.

Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку
Кроп-тренчи: главный модный хит весны
Эти культуры не «переносят» золу – проверьте свои грядки
Сводка с фронта: в Пентагоне уволили всех, кто отвечал за Украину, Трамп поручил Келлогу завершить войну на Украине за 100 дней Дмитрий Плотников TGE и AMVETS: куда пойдёт армия РФ на пике военного могущества Олег Володин Звёздные врата открывают путь США к глобальному доминированию, или это блеф Любовь Степушова
Что не актуально: антитренды среди сапог и их стильные альтернативы
Три маринада, три вкуса: как превратить обычные куриные бёдра в кулинарный шедевр
О чём водители забывают при остановке ГАИ: советы автоюриста
О чём водители забывают при остановке ГАИ: советы автоюриста
Последние материалы
Змеиная гибкость: как спланировать будущее и привлечь удачу в 2025 году
Снимите розовые очки и наденьте антибликовые: как они обеспечивают безопасность на дороге
Секреты эффективного хранения обуви, которые сэкономят вам пространство
Почему кефир стоит включить в рацион каждому, а пожилым людям — особенно
Гниющая рыба на Янисъярви: росприроднадзор займётся проверкой
Топ-3 средства, которые спасают губы от мороза и ветра
Игорь Балынин спрогнозировал рост доходов работников малого и среднего бизнеса на 20%
Последние слова Яниса Тиммы Седоковой расшифровали с видеокамеры у подъезда
8 главных преимуществ фейсбилдинга для кожи лица
Минстрой РФ планирует изменить систему оплаты за отопление — мнение эксперта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.