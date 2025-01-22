Радиосигнал из глубин Вселенной: он путешествовал 8 миллиардов лет

2:00 Your browser does not support the audio element. Наука

Астрономы зафиксировали радиосигнал, преодолевший 8 миллиардов световых лет, чтобы достичь Земли. Этот сигнал, получивший название FRB 20220610A, является одним из самых удалённых и мощных радиовсплесков, зарегистрированных на сегодняшний день. Он был зафиксирован в июне 2022 года австралийским радиотелескопом ASKAP.

Фото: commons.wikimedia. org by Famartin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Радио-волны из космоса

Энергия сигнала: что скрывается за вспышкой

FRB 20220610A впечатляет своей мощностью. За долю миллисекунды он излучил энергию, эквивалентную 30-летнему излучению Солнца. Источник радиовсплеска находится в далёкой галактике, свет которой шёл к нам около 8 миллиардов лет. Это событие позволяет изучать процессы, происходившие в ранней Вселенной.

Радиовсплески и недостающая материя

Быстрые радиовсплески, такие как FRB 20220610A, играют ключевую роль в исследовании так называемой "недостающей" материи во Вселенной. По данным астрономов, значительная часть материи остаётся незамеченной в межгалактическом пространстве. FRB позволяют измерять её благодаря тонким изменениям в структуре радиосигналов, которые проходят сквозь различные слои межгалактической среды.

Как открытие меняет науку

Обнаружение радиовсплесков помогает уточнить массу Вселенной и выявить распределение материи в ней. Современные телескопы, такие как ASKAP, дают возможность отслеживать источники таких сигналов. В будущем новые инструменты, включая проект Square Kilometre Array Observatory (SKAO), позволят регистрировать тысячи подобных событий, что откроет новые горизонты для изучения Вселенной.

Уточнения

Ра́дио (лат. radiare, radio - "испускать, облучать, излучать во все стороны"; radius - "луч"), также радиосвязь - способ передачи сообщений на расстояние посредством радиоволн, а также область науки и техники, связанная с изучением физических явлений, лежащих в основе этого способа, и с его использованием для связи, звукового вещания, передачи изображений, сигнализации, контроля и управления, обнаружения различных объектов и определения их местоположения и для других целей.

