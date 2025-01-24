Первые мастера выживания: как Homo erectus покорил засушливые земли

Международная группа антропологов раскрыла новую главу в истории Homo erectus — одного из древнейших предков человека. Исследование, опубликованное в журнале Communications Earth & Environment, показало, как этот вид научился выживать в условиях засушливого климата.
Homo erectus появился около 2 миллионов лет назад в Восточной Африке и вымер примерно 100–400 тысяч лет назад. Это был первый вид, который освоил прямохождение и, как выяснилось, умение адаптироваться к суровым условиям. Ученые сосредоточили своё исследование на районе Энгаджи Наньори в Танзании — ключевой точке раскопок, где около 1,2–1 миллиона лет назад царили полупустынные условия.
Анализ археологических находок, геологических и климатических данных позволил учёным понять, как Homo erectus адаптировался к жизни в засушливых регионах:
Ранее считалось, что только Homo sapiens мог адаптироваться к экстремальным условиям, однако новое исследование опровергло эту теорию. Homo erectus продемонстрировал универсальность и способность выживать не только в Африке, но и в Евразии, осваивая различные экосистемы.
Результаты исследования подчеркивают важность Homo erectus в эволюции человека. Он стал первым видом, доказавшим, что умение адаптироваться к окружающей среде — ключ к выживанию. Эти данные также помогают лучше понять эволюционные процессы, которые сделали возможным появление современных людей.
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