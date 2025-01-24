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Первые мастера выживания: как Homo erectus покорил засушливые земли

2:18
Наука

Международная группа антропологов раскрыла новую главу в истории Homo erectus — одного из древнейших предков человека. Исследование, опубликованное в журнале Communications Earth & Environment, показало, как этот вид научился выживать в условиях засушливого климата.

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Фото: unsplash.com by Bervan Ince, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Песок

Когда и где жил Homo erectus

Homo erectus появился около 2 миллионов лет назад в Восточной Африке и вымер примерно 100–400 тысяч лет назад. Это был первый вид, который освоил прямохождение и, как выяснилось, умение адаптироваться к суровым условиям. Ученые сосредоточили своё исследование на районе Энгаджи Наньори в Танзании — ключевой точке раскопок, где около 1,2–1 миллиона лет назад царили полупустынные условия.

Как Homo erectus выживал в экстремальном климате

Анализ археологических находок, геологических и климатических данных позволил учёным понять, как Homo erectus адаптировался к жизни в засушливых регионах:

  1. Использование источников воды. Группы Homo erectus регулярно возвращались к доступным пресноводным ресурсам, чтобы выжить в условиях засухи.
  2. Инновационные инструменты. Они создали зазубренные каменные орудия, которые были идеальны для разделки мяса и, возможно, обработки растений. Это позволило им эффективнее использовать ограниченные ресурсы.

Новый взгляд на универсальность Homo erectus

Ранее считалось, что только Homo sapiens мог адаптироваться к экстремальным условиям, однако новое исследование опровергло эту теорию. Homo erectus продемонстрировал универсальность и способность выживать не только в Африке, но и в Евразии, осваивая различные экосистемы.

Почему это открытие важно

Результаты исследования подчеркивают важность Homo erectus в эволюции человека. Он стал первым видом, доказавшим, что умение адаптироваться к окружающей среде — ключ к выживанию. Эти данные также помогают лучше понять эволюционные процессы, которые сделали возможным появление современных людей.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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