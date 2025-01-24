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Занклийский потоп: катастрофа, которая изменила историю планеты

2:46
Наука

Новое исследование, опубликованное в журнале Communications Earth & Environment, предоставляет убедительные доказательства того, что грандиозное меганаводнение, известное как Занклийский мегапотоп, положило конец Мессинскому кризису солёности около 5,33 миллиона лет назад. Это событие полностью изменило ландшафт Средиземного моря и оставило неизгладимый след в геологической летописи.

Средиземное море
Фото: Self-photographed by Корниенко Виктор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Средиземное море

Следы меганаводнения: уникальные открытия

Международная команда учёных, включая специалистов из Университета Саутгемптона, обнаружила множество геологических особенностей на юго-востоке Сицилии. Ключевым доказательством стало наличие более 300 асимметричных хребтов, которые указывают на воздействие турбулентного потока воды, направленного на северо-восток. Эти хребты были покрыты слоем каменистых обломков, отложившихся быстро и с огромной силой.

С помощью сейсмических отражений, учёные выявили "W-образный канал" на континентальном шельфе, соединяющий хребты с каньоном Ното. Эта структура действовала как гигантская воронка, направляя воды мегапотопа в восточную часть Средиземного моря.

Что вызвало Занклийский мегапотоп

Во время Мессинского кризиса солёности Средиземное море оказалось изолированным от Атлантического океана, превратившись в огромный солончак. Учёные долгое время считали, что море наполнялось водой постепенно на протяжении 10 000 лет. Однако открытие эрозионного канала в 2009 году и новое исследование показывают, что этот процесс длился всего от двух до 16 лет. Потоп, объём воды в котором составил от 68 до 100 Свердрупов (1 Зв = 1 миллион кубометров воды в секунду), стал настоящим природным катаклизмом.

Моделирование потопа

Симуляции показали, что скорость потока воды во время наводнения могла достигать 32 метров в секунду. Это вызвало мощнейшую эрозию, углубило каналы и переместило огромные массы материала. Потоп изменил ландшафт региона, сформировав подводные долины и другие геологические структуры.

Почему это открытие важно

По словам Аарона Микаллефа, ведущего автора исследования, Занклийский мегапотоп стал одним из самых масштабных наводнений в истории Земли. Изучение этого события не только помогает понять критические моменты в геологической истории, но и демонстрирует, как экстремальные природные процессы могут формировать рельеф планеты на миллионы лет.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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