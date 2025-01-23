Кишечник и режим сна влияют друг на друга

Исследования подтверждают: микробиом кишечника и сон тесно связаны. Микроорганизмы, живущие в кишечнике, не только влияют на качество сна, но и сами подвержены изменениям в зависимости от режима сна.
Эти данные подчёркивают важность заботы как о здоровом сне, так и о поддержании разнообразия микробиома.
Микробиом (micro — «маленький», bios — «жизнь») — сообщество микроорганизмов, населяющих конкретную среду обитания, или совокупность генов микроорганизмов такого сообщества.
На Кавказе археологи обнаружили крепость бронзового века. Её стены, технологии и загадочная история поражают воображение. Как она сохранилась до наших дней?