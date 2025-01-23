Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты протестировали 11 марок кофе: результаты дегустации
Почему кошки не должны голодать: опасности даже одного дня без еды
Режим питания долгожителей: как ранний ужин улучшает качество жизни
Похудение с удовольствием: просто добавляйте немного этой пряности в ваш кофе
Бесшумная работа и чистый воздух: секреты идеальной вытяжки
Простая ошибка, которая может сломать ваш холодильник
Привычка давить прыщи приводит к появлению новых прыщей
МРТ головного мозга: правда ли, что оно безопасно
Поведение шимпанзе помогает понять эволюцию человека

Кишечник и режим сна влияют друг на друга

Наука

Исследования подтверждают: микробиом кишечника и сон тесно связаны. Микроорганизмы, живущие в кишечнике, не только влияют на качество сна, но и сами подвержены изменениям в зависимости от режима сна.

Сон
Фото: Pexels by Ron Lach, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сон
  • Разнообразие микробов в кишечнике напрямую связано с более глубоким и качественным сном.
  • Нарушение режима сна может способствовать увеличению числа «неблагоприятных» бактерий, что негативно отражается на общем состоянии здоровья.
  • Изменения в микробиоме часто сопровождаются нарушениями сна.
  • Особенно заметна связь между расстройствами сна в фазе быстрого сна и снижением количества бактерий, вырабатывающих бутират — вещество, которое играет ключевую роль в защите организма от воспалений. Одновременно с этим наблюдается рост бактерий, провоцирующих воспалительные процессы.

Эти данные подчёркивают важность заботы как о здоровом сне, так и о поддержании разнообразия микробиома.

Уточнения

Микробиом (micro — «маленький», bios — «жизнь») — сообщество микроорганизмов, населяющих конкретную среду обитания, или совокупность генов микроорганизмов такого сообщества.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Новая гипотеза бросает вызов традиционным представлениям о генетическом коде
Наука и техника
Новая гипотеза бросает вызов традиционным представлениям о генетическом коде Аудио 
Как жители в замках Средневековья боролись за тепло
Наука и техника
Как жители в замках Средневековья боролись за тепло Аудио 
Проект века: Маск готов соединить Америку и Британию подводным гипертуннелем
Наука и техника
Проект века: Маск готов соединить Америку и Британию подводным гипертуннелем Аудио 
Популярное
Найдена уникальная крепость в горах: древние технологии, поражающие разум

На Кавказе археологи обнаружили крепость бронзового века. Её стены, технологии и загадочная история поражают воображение. Как она сохранилась до наших дней?

Найдена уникальная крепость в горах: древние технологии, поражающие разум
Главное правило потери жира на животе: занимает всего 20 минут
Главное правило потери жира на животе: занимает всего 20 минут
Как жители в замках Средневековья боролись за тепло
Три вещи, о которых хочет знать стареющая собака
Казахстан строит в Алма-Ате на огромной территории разведывательный комплекс США Любовь Степушова Лариса Лужина: Я жду острохарактерных ролей Анжела Якубовская Гурманы всех стран, соединяйтесь… Если есть, на что есть Сергей Лебедев
Сила слова нет — первая жена Илона Маска объяснила его философию успеха в бизнесе
Роскошный курорт в Северной Корее готовится принять первых российских туристов
В Финляндии выставили на торги конфискованную турбазу россиян
В Финляндии выставили на торги конфискованную турбазу россиян
Последние материалы
Обновление списка жизненно важных лекарств в России: что изменилось
3 главных секрета для укладки коротких волос, которые должны знать все
Профилактика известкового налёта: секреты чистоты унитаза
Купите ли вы машину? Как изменились финансовые условия за десять лет
Курсант едва не лишился жизни на выставке: экспонат из США подорвался у него в руках
Украинские солдаты наловчились в бегах: во сколько раз увеличилось дезертирство в ВСУ?
Ваши права ещё действуют? Вот почему их нужно заменить до конца 2025 года
Почему так хочется посидеть в телефоне перед сном и чем это грозит
В Госдуму внесли проект о запрете рекламы тарологов
Нежнейшее тесто без кефира: как приготовить заливной пирог, который не утонет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.