Кишечник и режим сна влияют друг на друга

Исследования подтверждают: микробиом кишечника и сон тесно связаны. Микроорганизмы, живущие в кишечнике, не только влияют на качество сна, но и сами подвержены изменениям в зависимости от режима сна.

Фото: Pexels by Ron Lach, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сон

Разнообразие микробов в кишечнике напрямую связано с более глубоким и качественным сном.

Нарушение режима сна может способствовать увеличению числа «неблагоприятных» бактерий, что негативно отражается на общем состоянии здоровья.

Изменения в микробиоме часто сопровождаются нарушениями сна.

Особенно заметна связь между расстройствами сна в фазе быстрого сна и снижением количества бактерий, вырабатывающих бутират — вещество, которое играет ключевую роль в защите организма от воспалений. Одновременно с этим наблюдается рост бактерий, провоцирующих воспалительные процессы.

Эти данные подчёркивают важность заботы как о здоровом сне, так и о поддержании разнообразия микробиома.

Уточнения

Микробиом (micro — «маленький», bios — «жизнь») — сообщество микроорганизмов, населяющих конкретную среду обитания, или совокупность генов микроорганизмов такого сообщества.

