Устранение парадокса дедушки: физик раскрывает секрет путешествий во времени

Физик Лоренцо Гавассино из Университета Вандербильта предложил оригинальную теорию, которая может объяснить парадокс дедушки — одну из главных загадок в области путешествий во времени. Его исследование, опубликованное в журнале Classical and Quantum Gravity (CQG), использует квантовую механику для переосмысления этой проблемы.
Парадокс дедушки заключается в логическом противоречии: если путешественник во времени вернётся в прошлое и устранит своего предка до рождения родителей, он не сможет появиться на свет и совершить это путешествие. Классическая физика не даёт ответа на этот вопрос, но Гавассино подошёл к проблеме с использованием квантовой механики и термодинамики.
Гавассино разработал математическую модель, описывающую поведение энтропии при перемещении во времени. По его теории, при путешествии в прошлое линейное увеличение энтропии прекращается. Вместо этого возникает "энтропийная" траектория, которая соединяет начало и конец временной петли. Благодаря этому события прошлого могут стать обратимыми.
Он также выдвинул гипотезу о квантовом стирании памяти. Если путешественник во времени совершит радикальное вмешательство, например, устранение собственного предка, механизм стирания памяти может нейтрализовать последствия таких действий, возвращая систему в исходное состояние.
Гавассино связывает свою теорию с существованием замкнутых временных кривых, предсказанных общей теорией относительности. Такие кривые могут формироваться вблизи чёрных дыр или в условиях экстремальной гравитации. Однако точное поведение квантовых частиц в этих условиях остаётся неизученным, и учёный подчёркивает необходимость дальнейших исследований.
Путеше́ствие во вре́мени - гипотетическое перемещение человека или каких-либо объектов из настоящего в прошлое или будущее, в частности, с помощью технического устройства, называемого "машиной времени".
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