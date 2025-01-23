Устранение парадокса дедушки: физик раскрывает секрет путешествий во времени

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Физик Лоренцо Гавассино из Университета Вандербильта предложил оригинальную теорию, которая может объяснить парадокс дедушки — одну из главных загадок в области путешествий во времени. Его исследование, опубликованное в журнале Classical and Quantum Gravity (CQG), использует квантовую механику для переосмысления этой проблемы.

Фото: flickr.com by fdecomite, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Время

В чём суть парадокса дедушки

Парадокс дедушки заключается в логическом противоречии: если путешественник во времени вернётся в прошлое и устранит своего предка до рождения родителей, он не сможет появиться на свет и совершить это путешествие. Классическая физика не даёт ответа на этот вопрос, но Гавассино подошёл к проблеме с использованием квантовой механики и термодинамики.

Энтропийная траектория и обратимость событий

Гавассино разработал математическую модель, описывающую поведение энтропии при перемещении во времени. По его теории, при путешествии в прошлое линейное увеличение энтропии прекращается. Вместо этого возникает "энтропийная" траектория, которая соединяет начало и конец временной петли. Благодаря этому события прошлого могут стать обратимыми.

Он также выдвинул гипотезу о квантовом стирании памяти. Если путешественник во времени совершит радикальное вмешательство, например, устранение собственного предка, механизм стирания памяти может нейтрализовать последствия таких действий, возвращая систему в исходное состояние.

Связь с теорией относительности

Гавассино связывает свою теорию с существованием замкнутых временных кривых, предсказанных общей теорией относительности. Такие кривые могут формироваться вблизи чёрных дыр или в условиях экстремальной гравитации. Однако точное поведение квантовых частиц в этих условиях остаётся неизученным, и учёный подчёркивает необходимость дальнейших исследований.

Уточнения

Путеше́ствие во вре́мени - гипотетическое перемещение человека или каких-либо объектов из настоящего в прошлое или будущее, в частности, с помощью технического устройства, называемого "машиной времени".

