Робот в роли учителя: болгарская школа прокладывает курс на высокотехнологичное образование

2:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Впервые человекоподобный робот станет частью образовательного процесса в учебном заведении "Кочо Честеменский" в городе Пловдив. Школа приступила к реализации инновационного проекта, который финансируется в рамках Национального плана восстановления и устойчивого развития. Его цель — формирование современных и высокотехнологичных учебных пространств, стимулирующих творческий подход, укрепляющих цифровую грамотность и развивающих междисциплинарный метод обучения.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Искусственный интеллект

По замыслу инициаторов, робот окажется ключевым элементом новой STEM-площадки. Благодаря ему ученики получат возможность осваивать и применять теоретические знания в ходе практических заданий и проектов. В образовательном учреждении рассчитывают, что этот цифровой помощник будет способствовать освоению трудных концепций, побуждать любознательность школьников и активно вовлекать их в учебный процесс.

Проект реализуется в Болгарии впервые. Он предполагает создание двух современных STEM-лабораторий для изучения естественных наук, математики, информатики и робототехники, а также оснащение шести высокотехнологичных классов. Планируется, что новая инфраструктура будет поддерживать не только индивидуальное обучение, но и совместную работу в группах. Более 220 младших школьников смогут проводить эксперименты, выполнять практические упражнения и участвовать в проектном обучении.

Внедрение передовых технологий должно повысить интерес учащихся к наукам и технологиям, укрепить их цифровые навыки и помочь им подготовиться к перспективным профессиям. Руководство школы ожидает, что эти инициативы станут стимулом для дальнейшего развития современных образовательных форматов.

Ранее учебное заведение уже внедряло интерактивный пол в подготовительных группах, создавало открытый музыкальный класс и адаптированную среду для детей с особыми образовательными потребностями. В прошлом году оно получало финансирование по городской программе цифровизации, а теперь средства поступают по национальному плану восстановления и устойчивого развития. Этот план предусматривает поддержку STEM-центров во всех школах страны и одном национальном центре.

Уточнения

STEM — обобщающий термин, используемый для группировки отдельных, но тесно связанных между собой технических дисциплин в контексте описания образовательной политики учреждений, учебных программ в школах и дополнительной подготовке.

