Учёные обнаружили неизвестный науке режим работы нейронов

Учёные Саратовского государственного университета (СГУ) в сотрудничестве с международной командой исследователей впервые зафиксировали новый режим работы нейронной сети, которая воспроизводит "поведение" нейронов человеческого мозга.
Это открытие, по словам авторов, обещает оказать значительное влияние как на управление сложными техническими системами, так и на лечение неврологических заболеваний, таких как болезнь Паркинсона и эпилепсия. Результаты исследования были опубликованы в журнале "Chaos, Solitons and Fractals".
Спайковые нейронные сети моделируют работу нейронов, передавая информацию не в виде чисел, а посредством кратковременных импульсов, известных как спайки. Представители Саратовского университета отмечают, что понимание особенностей функционирования этих систем приблизит ученых к разработке новых технологий, которые смогут повысить эффективность мозговой стимуляции.
Команда исследователей, включая специалистов из СГУ и Индии, анализировала поведение нейронной сети под воздействием экстремальных периодических сигналов — импульсов, поступающих с фиксированной частотой и большой амплитудой, что нарушает нормальное функционирование системы.
Нейро́н или нервная клетка (от др.-греч. νεῦρον «волокно; нерв») — узкоспециализированная клетка. Нейрон — электрически возбудимая клетка, которая предназначена для приёма извне, обработки, хранения, передачи и вывода вовне информации с помощью электрических и химических сигналов.
Актёр Павел Прилучный бросил в адрес сына Тимофея от актрисы Агаты Муцениеце неосторожную фразу.