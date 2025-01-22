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Учёные обнаружили неизвестный науке режим работы нейронов

1:19
Наука

Учёные Саратовского государственного университета (СГУ) в сотрудничестве с международной командой исследователей впервые зафиксировали новый режим работы нейронной сети, которая воспроизводит "поведение" нейронов человеческого мозга.

Студент проводит наблюдение через микроскоп
Фото: Openverse by Vyatsu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Студент проводит наблюдение через микроскоп

Это открытие, по словам авторов, обещает оказать значительное влияние как на управление сложными техническими системами, так и на лечение неврологических заболеваний, таких как болезнь Паркинсона и эпилепсия. Результаты исследования были опубликованы в журнале "Chaos, Solitons and Fractals".

Спайковые нейронные сети моделируют работу нейронов, передавая информацию не в виде чисел, а посредством кратковременных импульсов, известных как спайки. Представители Саратовского университета отмечают, что понимание особенностей функционирования этих систем приблизит ученых к разработке новых технологий, которые смогут повысить эффективность мозговой стимуляции.

Команда исследователей, включая специалистов из СГУ и Индии, анализировала поведение нейронной сети под воздействием экстремальных периодических сигналов — импульсов, поступающих с фиксированной частотой и большой амплитудой, что нарушает нормальное функционирование системы.

 

Уточнения

Нейро́н или нервная клетка (от др.-греч. νεῦρον «волокно; нерв») — узкоспециализированная клетка. Нейрон — электрически возбудимая клетка, которая предназначена для приёма извне, обработки, хранения, передачи и вывода вовне информации с помощью электрических и химических сигналов.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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