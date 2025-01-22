Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Модный трюк от Рогова: как носить шорты зимой?
Новая гипотеза бросает вызов традиционным представлениям о генетическом коде
Уют без лишних затрат: 11 способов улучшить вид из окна не выходя из дома
Можно ли заболеть от переохлаждения: ответ иммунолога
Выбирай гардероб с умом: названы 5 самых трендовых цветов 2025 года
В России ввели беспошлинный ввоз картофеля
В Чехии частная собственность на землю может быть изъята под военные нужды
Веганам на заметку! Модное растительное мясо опаснее, чем вы думаете
Почему люди с хорошей памятью часто забывают подробности волнительных событий

Новая утечка: Sony готовит PS6 с революционными технологиями — что известно

Наука

Компания Sony планирует выпустить свою следующую консоль, PlayStation 6, в 2027 году. Согласно утечкам, разработка системы на кристалле (SoC) для PS6 уже завершена и находится на стадии валидации. Ожидается, что первые прототипы появятся к концу 2025 года, а официальный запуск состоится через два года после этого, что соответствует предыдущим циклам выпуска консолей Sony.

PlayStation
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
PlayStation

Технические особенности PlayStation 6:

  • Графическая архитектура uDNA: эволюция RDNA 5 от AMD, обеспечивающая улучшенную производительность и энергоэффективность.

  • Технология 3D V-Cache: увеличивает объём кэш-памяти на кристалле, снижая время загрузки и повышая плавность игрового процесса.

  • Интеграция машинного обучения: возможности GPU будут расширены для улучшения инструментов, таких как PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), что повысит качество визуализации.

  • Процессор на базе архитектуры Zen 4 или Zen 5: обеспечит баланс между CPU и GPU, избегая узких мест в производительности.

Несмотря на обещанные улучшения, Sony предстоит убедить пользователей перейти на новую консоль, учитывая, что многие до сих пор используют PlayStation 4 или только планируют приобрести PlayStation 5. Кроме того, внедрение передовых технологий, таких как 3D V-Cache, может увеличить себестоимость производства, что отразится на конечной цене устройства.

Уточнения

PlayStation — игровая приставка пятого поколения, разработанная компанией Sony Computer Entertainment под руководством Кэна Кутараги.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Зачем платить больше? Рыба, которая не уступает лососю по пользе
Еда и рецепты
Зачем платить больше? Рыба, которая не уступает лососю по пользе Аудио 
Как приятно пахнуть без духов: 5 простых привычек для свежести тела
Красота и стиль
Как приятно пахнуть без духов: 5 простых привычек для свежести тела Аудио 
Эти культуры не «переносят» золу – проверьте свои грядки
Садоводство, цветоводство
Эти культуры не «переносят» золу – проверьте свои грядки
Популярное
Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел

Актёр Павел Прилучный бросил в адрес сына Тимофея от актрисы Агаты Муцениеце неосторожную фразу.

Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку
Кроп-тренчи: главный модный хит весны
Эти культуры не «переносят» золу – проверьте свои грядки
Сводка с фронта: в Пентагоне уволили всех, кто отвечал за Украину, Трамп поручил Келлогу завершить войну на Украине за 100 дней Дмитрий Плотников TGE и AMVETS: куда пойдёт армия РФ на пике военного могущества Олег Володин Звёздные врата открывают путь США к глобальному доминированию, или это блеф Любовь Степушова
О чём водители забывают при остановке ГАИ: советы автоюриста
Три маринада, три вкуса: как превратить обычные куриные бёдра в кулинарный шедевр
Что не актуально: антитренды среди сапог и их стильные альтернативы
Что не актуально: антитренды среди сапог и их стильные альтернативы
Последние материалы
Выбирай гардероб с умом: названы 5 самых трендовых цветов 2025 года
В России ввели беспошлинный ввоз картофеля
В Чехии частная собственность на землю может быть изъята под военные нужды
Веганам на заметку! Модное растительное мясо опаснее, чем вы думаете
В США рассказали о плане Трампа по "запечатыванию" внешних границ страны
Почему люди с хорошей памятью часто забывают подробности волнительных событий
Самый маленький вид кошек: невероятное открытие из глубины веков
План побега из Украины сработал: мужчина пошёл воевать за ВСУ, чтобы сдаться в плен русским солдатам
Лайфхак для женщин, которые любят бегать по вечерам: американка тренируется с юмором
Эти продукты помогают вам оставаться энергичными весь день
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.