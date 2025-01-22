Новая утечка: Sony готовит PS6 с революционными технологиями — что известно

Компания Sony планирует выпустить свою следующую консоль, PlayStation 6, в 2027 году. Согласно утечкам, разработка системы на кристалле (SoC) для PS6 уже завершена и находится на стадии валидации. Ожидается, что первые прототипы появятся к концу 2025 года, а официальный запуск состоится через два года после этого, что соответствует предыдущим циклам выпуска консолей Sony.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ PlayStation

Технические особенности PlayStation 6:

Графическая архитектура uDNA : эволюция RDNA 5 от AMD, обеспечивающая улучшенную производительность и энергоэффективность.

Технология 3D V-Cache : увеличивает объём кэш-памяти на кристалле, снижая время загрузки и повышая плавность игрового процесса.

Интеграция машинного обучения : возможности GPU будут расширены для улучшения инструментов, таких как PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), что повысит качество визуализации.

Процессор на базе архитектуры Zen 4 или Zen 5: обеспечит баланс между CPU и GPU, избегая узких мест в производительности.

Несмотря на обещанные улучшения, Sony предстоит убедить пользователей перейти на новую консоль, учитывая, что многие до сих пор используют PlayStation 4 или только планируют приобрести PlayStation 5. Кроме того, внедрение передовых технологий, таких как 3D V-Cache, может увеличить себестоимость производства, что отразится на конечной цене устройства.

Уточнения

PlayStation — игровая приставка пятого поколения, разработанная компанией Sony Computer Entertainment под руководством Кэна Кутараги.

