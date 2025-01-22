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Телевизоры LG 2022 года получат webOS 24: что изменится

1:32
Наука

Компания LG Electronics сделала подарок владельцам телевизоров 2022 года, предоставив возможность обновить их устройства до новейшей операционной системы webOS 24. Ранее эта версия была доступна только для моделей 2024 года.

Телевизор
Фото: commons.wikimedia.org by Stephan Legachev, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Телевизор

Какие нововведения принесла webOS 24

  • Поддержка Google Chromecast. Теперь пользователи могут легко передавать контент с телефона или планшета на экран телевизора.
  • Режим Dolby Vision Filmmaker Mode. Обеспечивает точное отображение контента, соответствующее задумке режиссёра, с поддержкой Dolby Vision.
  • Обновлённый интерфейс. Система Quick Cards предлагает быстрый доступ к любимым приложениям, а функция "Top Picks For You" подбирает рекомендации на основе истории просмотров.
  • Режим Always Ready. Включает красивые анимации, такие как классический фейерверк, в моменты бездействия устройства.
  • Доступность для всех. Включены новые функции для людей с ограниченными возможностями: меню с поддержкой жестового языка и возможность просмотра контента в градациях серого.

Как получить обновление

Если в настройках включена функция автоматических обновлений, ваш телевизор сам установит новый firmware. Для ручного обновления достаточно зайти в меню настроек и выбрать соответствующий пункт.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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