Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт назвал самые главные ошибки российских туристов на отдыхе
Какие вещи мешают вашему дому стать уютным
Сколько часов сидения в день убивает сердце: результат масштабного исследования
Лечебный курорт Присниц: Что посмотреть в одном из самых лучших мест Чехии
Топ-5 самых редких и уникальных пород кошек, о которых вы не знали
Что приготовить из йогурта и овсяного печенья? Узнайте рецепт
8 особенностей внешности, которые подчеркивают аристократическое происхождение
Нездоровый улучшайзинг: как перестать подгонять себя под чужие стандарты
Эти 4 детали портят обстановку в вашей квартире

Проект века: Маск готов соединить Америку и Британию подводным гипертуннелем

3:12
Наука

Мы регулярно наблюдаем за воплощением грандиозных инфраструктурных замыслов, которые, несмотря на кажущуюся противоречивость законам физики, ежедневно обслуживают огромные потоки людей. В качестве ярких примеров можно привести туннель под Ла-Маншем, связавший Францию и Великобританию, или гигантский мост Даньян-Куньшань, соединяющий Пекин и Шанхай, простирающийся на 1318 километров.

Илон Маск
Фото: commons.wikimedia.org by Trevor Cokley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Илон Маск

Однако, речь пойдет о проекте, концепция которого вынашивалась десятилетиями и который, несомненно, является одним из самых амбициозных в истории цивилизации. Это Трансатлантический тоннель — смелое предложение, которое давно будоражит умы инженеров, архитекторов и предпринимателей, но до сих пор не получило практического воплощения. Представьте себе прокладку железнодорожного туннеля под водами Атлантики, соединяющего Нью-Йорк и Лондон.

Этот колоссальный проект, оцениваемый в баснословные 19,8 трлн долларов (или 19,3 трлн евро по текущему курсу), демонстрирует стремление человечества преодолевать географические преграды. Его реализация, несомненно, укрепила бы экономические связи между двумя странами, несмотря на разделяющее их расстояние в 5500 километров. Недавно поступившие новости, возможно, приближают этот проект к реальности. Илон Маск, в своем посте на платформе X*, заявил, что его компания Boring Company, основанная в 2017 году, способна осуществить этот замысел с гораздо меньшими затратами, чем предполагалось изначально. Сторонники этого амбициозного начинания считают, что технологический прогресс может позволить создать поезда, способные преодолевать 5500 км за 60 минут, в то время как перелет занимает около 8 часов.

Как это осуществить? Речь идет о поездах, перемещающихся со скоростью до 4800 км/ч внутри вакуумных капсул по принципу магнитной левитации, где отсутствует сопротивление. Стоит отметить, что текущие испытания поездов на магнитной подушке демонстрируют скорости, не превышающие 1000 км/ч. Кроме того, возникает множество вопросов о сроках реализации этого грандиозного проекта. К примеру, строительство тоннеля под Ла-Маншем, протяженностью всего 38 км, заняло 6 лет.

Все эти факторы пока не позволили сформировать целостный план строительства тоннеля, и ни одно из государств официально не выразило готовности серьезно рассматривать возможность его осуществления.

Пока неясно, насколько серьезно отнесется Илон Маск к своим заявлениям, однако, учитывая его новое положение в администрации Дональда Трампа, можно предположить, что в ближайшие годы он может получить необходимую поддержку для воплощения своих амбициозных планов.

*заблокирована в РФ

Уточнения

И́лон Рив Маск — американский предприниматель, инженер и миллиардер. На данный момент, богатейший человек на планете: 11 декабря 2024 года стал первым в истории человеком с состоянием в 400 млрд долларов.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию: я скучаю, но не могу вернуться
Правда ТВ
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию: я скучаю, но не могу вернуться Аудио 
Отец Яниса Тиммы отреагировал на новости об исчезнувших снимках сына
Шоу-бизнес
Отец Яниса Тиммы отреагировал на новости об исчезнувших снимках сына Аудио 
7 продуктов, которыми можно угощать кошку без вреда для здоровья
Домашние животные
7 продуктов, которыми можно угощать кошку без вреда для здоровья Аудио 
Популярное
Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел

Актёр Павел Прилучный бросил в адрес сына Тимофея от актрисы Агаты Муцениеце неосторожную фразу.

Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку
Кроп-тренчи: главный модный хит весны
Что не актуально: антитренды среди сапог и их стильные альтернативы
Звёздные врата открывают путь США к глобальному доминированию, или это блеф Любовь Степушова Москвич-412. Легендарный народный автомобиль из СССР Дмитрий Плотников Стратегическое соглашение между Ираном и Россией: дружба навек или брак по расчёту? Андрей Николаев
Три маринада, три вкуса: как превратить обычные куриные бёдра в кулинарный шедевр
Эти культуры не «переносят» золу – проверьте свои грядки
Что не носят в 2025 году: антитренды среди сумок
Что не носят в 2025 году: антитренды среди сумок
Последние материалы
Возвращение Kia Rio: новые модели Solaris KRS и KRX уже на подходе
Эмоциональное выгорание: как восстановить силы и вернуть мотивацию
Вода Сасси: как приготовить и использовать для похудения
Открыт секрет эффективного похудения у мужчин
Полезен ли тайский суп? Правда о том-яме, которую вы не знали
Как за 8 минут приготовить крем, который изменит ваш торт
Эксперт объяснил укрепление рубля и дал прогноз на будущее
Ошибки, которые превращают вашу прихожую в склад
Просто и быстро! Как приготовить заварной крем
В какие уголки Японии отправиться за цветущей сакурой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.