Проект века: Маск готов соединить Америку и Британию подводным гипертуннелем

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Мы регулярно наблюдаем за воплощением грандиозных инфраструктурных замыслов, которые, несмотря на кажущуюся противоречивость законам физики, ежедневно обслуживают огромные потоки людей. В качестве ярких примеров можно привести туннель под Ла-Маншем, связавший Францию и Великобританию, или гигантский мост Даньян-Куньшань, соединяющий Пекин и Шанхай, простирающийся на 1318 километров.

Фото: commons.wikimedia.org by Trevor Cokley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Илон Маск

Однако, речь пойдет о проекте, концепция которого вынашивалась десятилетиями и который, несомненно, является одним из самых амбициозных в истории цивилизации. Это Трансатлантический тоннель — смелое предложение, которое давно будоражит умы инженеров, архитекторов и предпринимателей, но до сих пор не получило практического воплощения. Представьте себе прокладку железнодорожного туннеля под водами Атлантики, соединяющего Нью-Йорк и Лондон.

Этот колоссальный проект, оцениваемый в баснословные 19,8 трлн долларов (или 19,3 трлн евро по текущему курсу), демонстрирует стремление человечества преодолевать географические преграды. Его реализация, несомненно, укрепила бы экономические связи между двумя странами, несмотря на разделяющее их расстояние в 5500 километров. Недавно поступившие новости, возможно, приближают этот проект к реальности. Илон Маск, в своем посте на платформе X*, заявил, что его компания Boring Company, основанная в 2017 году, способна осуществить этот замысел с гораздо меньшими затратами, чем предполагалось изначально. Сторонники этого амбициозного начинания считают, что технологический прогресс может позволить создать поезда, способные преодолевать 5500 км за 60 минут, в то время как перелет занимает около 8 часов.

Как это осуществить? Речь идет о поездах, перемещающихся со скоростью до 4800 км/ч внутри вакуумных капсул по принципу магнитной левитации, где отсутствует сопротивление. Стоит отметить, что текущие испытания поездов на магнитной подушке демонстрируют скорости, не превышающие 1000 км/ч. Кроме того, возникает множество вопросов о сроках реализации этого грандиозного проекта. К примеру, строительство тоннеля под Ла-Маншем, протяженностью всего 38 км, заняло 6 лет.

Все эти факторы пока не позволили сформировать целостный план строительства тоннеля, и ни одно из государств официально не выразило готовности серьезно рассматривать возможность его осуществления.

Пока неясно, насколько серьезно отнесется Илон Маск к своим заявлениям, однако, учитывая его новое положение в администрации Дональда Трампа, можно предположить, что в ближайшие годы он может получить необходимую поддержку для воплощения своих амбициозных планов.

*заблокирована в РФ

Уточнения

И́лон Рив Маск — американский предприниматель, инженер и миллиардер. На данный момент, богатейший человек на планете: 11 декабря 2024 года стал первым в истории человеком с состоянием в 400 млрд долларов.

