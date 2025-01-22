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Где дуют самые быстрые ветра за пределами Земли

1:08
Наука

В верхних слоях атмосферы Земли можно наблюдать поток воздуха, который движется с большой скоростью, более 442 км/час.

Космос
Фото: commons.wikimedia.org by Ngc1535, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Космос

Однако даже такие мощные ветра не самые сильные в Солнечной системе. На Нептуне, например, высотные ветра достигают примерно 2000 км/час, но это лишь легкий ветерок по сравнению с теми, что дуют на планете под названием WASP-127b, передает Reuters.

Астрономы обнаружили на этой газовой планете, расположенной в нашей галактике примерно в 520 световых годах от Земли, сверхзвуковые ветра, которые дуют со скоростью около 33 000 км/час на экваторе. WASP-127b вращается вокруг звезды, похожей на Солнце, по узкой орбите.

"Мы обнаружили чрезвычайно быстрый околопланетный ветер. Скорость ветра удивительно высока", — отметила астрофизик Лиза Нортманн из Геттингенского университета в Германии, ведущий автор исследования, опубликованного в журнале "Астрономия и Астрофизика".

Уточнения

Ве́тер — поток воздуха, который движется около земной поверхности.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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