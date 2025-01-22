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Как жители в замках Средневековья боролись за тепло

1:35
Наука

Замки строились с одной целью — защитить жителей от неприятеля. Однако обитатели жили в спартанских условиях.

Замок Эребру в Швеции
Фото: commons.wikimedia.org by David Castor, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Замок Эребру в Швеции

Огромные залы отапливались каминами, но частично: тепло распределялось неравномерно, и уже через несколько шагов от камина ощущалась прохлада. Чем больше был замок, тем больше каминов требовалось для поддержания хоть какого-то комфорта. Например, в английском замке Лидс в банкетных залах могли одновременно работать до десяти очагов.

Дрова расходовались с поразительной быстротой, и за одну зиму леса вокруг замка фактически вырубались. Позднее начали использовать уголь и торф, но это не приносило значительного облегчения. Когда камины не справлялись с холодами, использовались различные хитрости: повсюду размещались деревянные панели и гобелены, которые, хотя и служили украшением, на самом деле играли важную роль в удержании тепла в помещениях. Правда, моль часто портила эту красоту, что добавляло проблем.

Шкуры животных на стенах и на полу добавляли уют в комнаты, подчеркивая статус владельца. Кровати с балдахинами выглядели стильно и элегантно, но при этом защищали от сквозняков, а зимние ночи превращали их в настоящую крепость от холода. Грелка была популярным атрибутом.

Кухня, в свою очередь, была единственным местом в доме, где огонь горел круглосуточно, создавая атмосферу уюта и тепла, передает "Популярная наука".

Уточнения

Ками́н (от лат. caminus — открытый очаг) — это конструкция из кирпича, камня или металла, предназначенная для разведения огня.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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