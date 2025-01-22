Чем объясняется резкий дисбаланс полушарий Марса

1:33 Your browser does not support the audio element. Наука

Марс — планета, на которой наблюдаются два полушария, резко отличающиеся друг от друга.

Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Марс

Одно из них находится на высоте 5-6 километров выше другого. Как утверждает профессор Хрвое Ткалчич из Австралийского национального университета, почти две трети поверхности Марса составляют возвышенности, которые занимают почти всё южное полушарие и некоторые районы экватора на севере.

Ни одна другая планета или крупная луна в Солнечной системе не демонстрирует столь выраженной разницы в рельефе между полушариями. Дебаты о причинах этого различия продолжаются с момента его обнаружения, и ситуация усугубилась, когда стало известно, что кора Марса на юге значительно толще — на целых 30 километров.

Существует несколько теорий, объясняющих это явление. Одна из них рассматривает внутренние процессы планеты как основной фактор, в то время как другая предполагает, что северное полушарие Марса могло образоваться в результате колоссального удара астероида или серии столкновений. Более того, наличие значительных различий в магнитном поле между двумя полушариями также вызывает большой интерес, однако это не позволяет прийти к окончательному выводу.

Ткалчич надеется, что исследования марсотрясений помогут пролить свет на загадку о том, почему такая разница существует, и предоставят дополнительные ответы о формировании этой уникальной планеты, сообщает planet-today.

Уточнения

Дисбала́нс — векторная величина, характеризующая неуравновешенность вращающихся частей машин (роторов, коленчатых валов, шкивов и тому подобное).



