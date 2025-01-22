Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Важно знать: 6 мифов об автомобилях, которые стоит развенчать
Развенчиваем миф о 100 движениях расчёской для красоты волос
Как на детях Муцениеце и Прилучного отразится публичный конфликт родителей
Можно ли гладить собаку перед уходом: мифы и новые открытия
Россияне выступили против автоматического списания денег за подписки
Невероятный винегрет: простые хитрости, которые изменят все
Как понять, что пора менять матрас, и как продлить его срок службы
Огурцы без солнца: секреты выращивания теневыносливых сортов
Естественные способы повышения качества воды для полива: на что обратить внимание?

Чем объясняется резкий дисбаланс полушарий Марса

1:33
Наука

Марс — планета, на которой наблюдаются два полушария, резко отличающиеся друг от друга.

Марс
Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Марс

Одно из них находится на высоте 5-6 километров выше другого. Как утверждает профессор Хрвое Ткалчич из Австралийского национального университета, почти две трети поверхности Марса составляют возвышенности, которые занимают почти всё южное полушарие и некоторые районы экватора на севере.

Ни одна другая планета или крупная луна в Солнечной системе не демонстрирует столь выраженной разницы в рельефе между полушариями. Дебаты о причинах этого различия продолжаются с момента его обнаружения, и ситуация усугубилась, когда стало известно, что кора Марса на юге значительно толще — на целых 30 километров.

Существует несколько теорий, объясняющих это явление. Одна из них рассматривает внутренние процессы планеты как основной фактор, в то время как другая предполагает, что северное полушарие Марса могло образоваться в результате колоссального удара астероида или серии столкновений. Более того, наличие значительных различий в магнитном поле между двумя полушариями также вызывает большой интерес, однако это не позволяет прийти к окончательному выводу.

Ткалчич надеется, что исследования марсотрясений помогут пролить свет на загадку о том, почему такая разница существует, и предоставят дополнительные ответы о формировании этой уникальной планеты, сообщает planet-today.

Уточнения

Дисбала́нс — векторная величина, характеризующая неуравновешенность вращающихся частей машин (роторов, коленчатых валов, шкивов и тому подобное).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
3×3 – 3 ÷ 3 + 3: математическая задача, которую могут решить только гении
Общество
3×3 – 3 ÷ 3 + 3: математическая задача, которую могут решить только гении Аудио 
Эти культуры не «переносят» золу – проверьте свои грядки
Садоводство, цветоводство
Эти культуры не «переносят» золу – проверьте свои грядки
Вот почему нужно всегда оставлять ключ в замке входной двери
Недвижимость
Вот почему нужно всегда оставлять ключ в замке входной двери Аудио 
Популярное
Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел

Актёр Павел Прилучный бросил в адрес сына Тимофея от актрисы Агаты Муцениеце неосторожную фразу.

Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку
Кроп-тренчи: главный модный хит весны
Три маринада, три вкуса: как превратить обычные куриные бёдра в кулинарный шедевр
Москвич-412. Легендарный народный автомобиль из СССР Дмитрий Плотников Стратегическое соглашение между Ираном и Россией: дружба навек или брак по расчёту? Андрей Николаев ВЭФ в Давосе собрал остатки либерального мира, пребывающего в ужасе от Трампа Любовь Степушова
Что не носят в 2025 году: антитренды среди сумок
Что не актуально: антитренды среди сапог и их стильные альтернативы
Новый имидж Димы Билана произвёл фурор среди поклонников певца
Новый имидж Димы Билана произвёл фурор среди поклонников певца
Последние материалы
Россияне выступили против автоматического списания денег за подписки
Невероятный винегрет: простые хитрости, которые изменят все
В США раскрыли причину отставания США от Китая в вопросе истребителей
Как понять, что пора менять матрас, и как продлить его срок службы
Огурцы без солнца: секреты выращивания теневыносливых сортов
Естественные способы повышения качества воды для полива: на что обратить внимание?
Цены на восхождение на Эверест повысятся до 15 тыс. долларов для иностранцев
Как избежать капитального ремонта: выбираем контрактный двигатель
Вредные health-тренды: как не попасть в ловушку моды
Как не испортить ремонт кухни: вот на чём стоит экономить, а на чём — нет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.