Новые виды трюфелей открыты благодаря сотрудничеству учёных и собак

1:37 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Мичиганского государственного университета и Университета Флориды, вместе с энтузиастами-любителями и их специально обученными собаками, сделали удивительное открытие — два новых вида трюфелей, которые могут произвести фурор на рынке деликатесов.

Фото: commons.wikimedia.org by Oldsoft, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ трюфель

Исследование, опубликованное в журнале Mycologia, даже попало на обложку этого издания.

Трюфели — редкий и дорогой продукт, который можно обнаружить только с помощью собак с тончайшим обонянием. Один из новых видов назвали Tuber canirevelatum, что переводится как "трюфель, найденный собакой". Его обнаружила собака по кличке Монца под руководством тренера Лоис Мартин. Этот вид выделяет пикантный чесночный аромат, который может привлечь гурманов. Второй вид, Tuber cumberlandense, был найден на плато Камберленд благодаря усилиям Маргарет Таунсенд и её четвероногого партнера Луки. Он обладает ароматическими характеристиками, схожими с европейскими элитными трюфелями.

Для точного определения новых видов команда исследователей под руководством профессора Грегори Бонито провела ДНК-анализ, который подтвердил уникальность находок. Более того, результаты исследования позволяют надеяться на успешное культивирование трюфелей в Северной Америке. Так, Tuber cumberlandense уже начали выращивать в штате Кентукки на ферме компании Maker's Mark, где его планируют использовать для производства виски с трюфельным ароматом, сообщает planet-today.

Уточнения

Трю́фель (фр. truffle; итал. tartufo, tartufolo; от лат. Tuber, «шишка») — род сумчатых грибов с подземными клубневидными мясистыми плодовыми телами из порядка Пецицевые (Pezizales).

