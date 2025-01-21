Новозеландцы негодуют — Трамп заявил, что американские учёные расщепили атом

Во время своей инаугурационной речи 20 января Дональд Трамп отметил ряд достижений США, включая утверждение, что американские ученые расщепили атом.
Однако это историческое открытие было сделано уважаемым физиком сэром Эрнестом Резерфордом, новозеландцем, который осуществил его в 1917 году в Манчестерском университете Виктории в Англии. В 1997 году в его честь был назван 104-й элемент — в периодической системе это резерфордий, сообщает The Guardian.
Ник Смит, мэр города Нельсон, недалеко от которого вырос Резерфорд, сообщил о своем намерении пригласить посла США в Новую Зеландию — как только Трамп его назначит — "посетить мемориал лорда Резерфорда в Брайтуотере, чтобы сохранить историческую память о том, кто первым расщепил атом".
"Меня очень удивило, когда новый президент Дональд Трамп в своей речи о величии США заявил, что американцы расщепили атом, но ведь эта честь принадлежит самому известному и любимому сыну Нельсона, сэру Эрнесту Резерфорду", — отметил Смит.
А́том (от др.-греч. ἄτομος «неделимый, неразрезаемый») — частица вещества микроскопических размеров и массы, наименьшая часть химического элемента, являющаяся носителем его химических свойств.
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