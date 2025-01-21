Новозеландцы негодуют — Трамп заявил, что американские учёные расщепили атом

1:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Во время своей инаугурационной речи 20 января Дональд Трамп отметил ряд достижений США, включая утверждение, что американские ученые расщепили атом.

Фото: pixabay.com by Gerd Altmann, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Атом

Однако это историческое открытие было сделано уважаемым физиком сэром Эрнестом Резерфордом, новозеландцем, который осуществил его в 1917 году в Манчестерском университете Виктории в Англии. В 1997 году в его честь был назван 104-й элемент — в периодической системе это резерфордий, сообщает The Guardian.

Ник Смит, мэр города Нельсон, недалеко от которого вырос Резерфорд, сообщил о своем намерении пригласить посла США в Новую Зеландию — как только Трамп его назначит — "посетить мемориал лорда Резерфорда в Брайтуотере, чтобы сохранить историческую память о том, кто первым расщепил атом".

"Меня очень удивило, когда новый президент Дональд Трамп в своей речи о величии США заявил, что американцы расщепили атом, но ведь эта честь принадлежит самому известному и любимому сыну Нельсона, сэру Эрнесту Резерфорду", — отметил Смит.

Уточнения

А́том (от др.-греч. ἄτομος «неделимый, неразрезаемый») — частица вещества микроскопических размеров и массы, наименьшая часть химического элемента, являющаяся носителем его химических свойств.



