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Уходя, Байден закрыл тему, кто понесёт ответственность за пандемию

Наука

За день до завершения своего президентского срока Джо Байден объявил о превентивном помиловании Энтони Фаучи, бывшего директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний (NIAID), защищая его от возможных обвинений, связанных с происхождением пандемии COVID-19.

Энтони Фаучи, американский учёный-медик, иммунолог и инфекционист
Фото: Wikimedia Commons by The White House is licensed under Public domain
Энтони Фаучи, американский учёный-медик, иммунолог и инфекционист

Решение Байдена вызвало резонанс, особенно на фоне новых расследований, инициированных республиканцами.

Фаучи, возглавлявший NIAID 38 лет и ушедший на пенсию в 2022 году, неоднократно подвергался критике со стороны республиканцев за поддержку строгих мер общественного здравоохранения и за утверждения, что вирус SARS-CoV-2 имеет естественное происхождение.

В своих показаниях перед Конгрессом Фаучи утверждал, что эксперименты, финансируемые NIAID в Уханьском институте вирусологии (WIV), не подпадают под определение исследований по усилению функции (GOF). Однако его заявления вызвали споры: республиканцы предположили, что эти исследования могли быть связаны с созданием SARS-CoV-2, а некоторые критики обвинили Фаучи в лжесвидетельстве.

"Я благодарен за действия президента Байдена", — заявил Фаучи после объявления о помиловании.

Он подчеркнул, что обвинения и угрозы судебного преследования причиняют "невыносимые страдания" ему и его семье.

В то же время судьба другого учёного, Питера Дашака, сложилась менее благополучно. Его организация EcoHealth Alliance, финансировавшая исследования в WIV, столкнулась с жёсткой критикой за несвоевременную отчетность.

В мае 2024 года Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) приостановило федеральное финансирование EcoHealth и Дашака, а 17 января 2025 года HHS официально отстранила их от участия в госпрограммах на пять лет. EcoHealth также уволила Дашака с поста президента. Учёный отказался комментировать ситуацию.

Контролируемый республиканцами Конгресс продолжит расследование деятельности учёных, связанных с пандемией. Сенатор Рэнд Пол, возглавляющий комитет по внутренней безопасности, заявил о намерении изучить возможность утечки SARS-CoV-2 из лаборатории.

Кроме того, Палата представителей продлила срок работы специального комитета по вопросам Коммунистической партии Китая, который будет исследовать угрозы, связанные с национальной безопасностью США.

Уточнения

Энтони Фаучи (англ. Anthony Stephen "Tony" Fauci; род. 24 декабря 1940, Бруклин, Нью-Йорк) — американский учёный-медик, иммунолог и инфекционист. Доктор медицины (1966).

Питер Дашак (англ  Peter Daszak) — британский и американский зоолог, эксперт по экологии болезней, в частности по зоонозу. Президент EcoHealth Alliance, некоммерческой неправительственной организации, которая поддерживает различные программы по глобальному здравоохранению со штаб-квартирой в Нью-Йорке. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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