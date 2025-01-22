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Снотворные препараты снижают очистку мозга от токсинов

1:27
Наука

Снотворные препараты, такие как золпидем, могут препятствовать эффективному выведению токсинов из мозга во время сна. Исследование показало, что эти лекарства снижают поток спинномозговой жидкости, который играет ключевую роль в очистке мозга.

Дедушка спит
Фото: Openverse by adamdachis, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Дедушка спит

Сон — это не только время для отдыха, но и важный процесс очищения. Во время сна спинномозговая жидкость активно удаляет шлаки из мозга благодаря глимфатической системе. Этот процесс стимулируется колебаниями уровня норадреналина, которые сужают и расширяют кровеносные сосуды. Такие колебания превращают сосуды в своеобразный насос, который помогает эффективно вымывать токсины.

Учёные провели исследование на мышах, имплантировав в их мозг оптические волокна для отслеживания потоков крови и спинномозговой жидкости. Результаты показали, что золпидем снижает поток спинномозговой жидкости на 30%. Это связано с подавлением выработки норадреналина, который играет ключевую роль в поддержании глимфатической активности.

Хотя структура сна у людей отличается от сна у мышей, фундаментальные механизмы могут быть схожими. Это означает, что снотворные препараты могут оказывать негативное влияние на здоровье мозга человека, если не будут разработаны более безопасные альтернативы.

Уточнения

Золпидем (Zolpidem, N,N,6-Триметил-2-(4-метилфенил)имидазоло[1,2-a]пиридин-3-ацетамид, в виде тартрата) — снотворное лекарственное средство из группы имидазопиридинов, используется в составе многих современных снотворных препаратов.

Глимфатическая система — анатомический ликворный путь элиминации продуктов жизнедеятельности тканей центральной нервной системы млекопитающих.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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