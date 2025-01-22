Снотворные препараты снижают очистку мозга от токсинов

Снотворные препараты, такие как золпидем, могут препятствовать эффективному выведению токсинов из мозга во время сна. Исследование показало, что эти лекарства снижают поток спинномозговой жидкости, который играет ключевую роль в очистке мозга.
Сон — это не только время для отдыха, но и важный процесс очищения. Во время сна спинномозговая жидкость активно удаляет шлаки из мозга благодаря глимфатической системе. Этот процесс стимулируется колебаниями уровня норадреналина, которые сужают и расширяют кровеносные сосуды. Такие колебания превращают сосуды в своеобразный насос, который помогает эффективно вымывать токсины.
Учёные провели исследование на мышах, имплантировав в их мозг оптические волокна для отслеживания потоков крови и спинномозговой жидкости. Результаты показали, что золпидем снижает поток спинномозговой жидкости на 30%. Это связано с подавлением выработки норадреналина, который играет ключевую роль в поддержании глимфатической активности.
Хотя структура сна у людей отличается от сна у мышей, фундаментальные механизмы могут быть схожими. Это означает, что снотворные препараты могут оказывать негативное влияние на здоровье мозга человека, если не будут разработаны более безопасные альтернативы.
Золпидем (Zolpidem, N,N,6-Триметил-2-(4-метилфенил)имидазоло[1,2-a]пиридин-3-ацетамид, в виде тартрата) — снотворное лекарственное средство из группы имидазопиридинов, используется в составе многих современных снотворных препаратов.
Глимфатическая система — анатомический ликворный путь элиминации продуктов жизнедеятельности тканей центральной нервной системы млекопитающих.
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