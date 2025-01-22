Homo erectus удивил своей выносливостью

Наши древние предки могли быть гораздо более приспособляемыми, чем считалось ранее. Новое исследование показало, что Homo erectus, один из первых видов древних людей, смог не только выжить, но и процветать в условиях резких изменений климата, превративших их родину в Восточной Африке в засушливую и бесплодную землю.
Homo erectus появился около двух миллионов лет назад в Африке. Это были прямоходящие люди с длинными ногами, короткими руками и крупным мозгом, хотя и меньшим, чем у современных Homo sapiens. Этот вид просуществовал около 1,5 миллиона лет и стал первым, кто покинул Африку, распространившись вплоть до Китая и Индонезии.
Их географический ареал и долголетие оставались загадкой для учёных, но исследование, опубликованное в журнале Communications Earth & Environment, предлагает объяснение: экологическая гибкость.
Исследование велось в Танзании, на месте под названием Энгаджи Наньори, богатом окаменелостями Homo erectus, каменными орудиями и другими археологическими находками. Учёные тщательно проанализировали артефакты, включая кости животных и окаменевшую пыльцу, чтобы восстановить картину древней окружающей среды.
Сотни тысяч лет назад Энгаджи Наньори был лесистым ландшафтом с мягким климатом. Однако миллион лет назад климат изменился, превратив регион в сухую полупустыню. Несмотря на это, H. erectus смог адаптироваться: они охотились у временных водоёмов, стратегически заселяли участки у рек и даже начали совершенствовать свои каменные орудия, делая их более острыми и удобными для разделки туш.
Эта адаптивность позволила H. erectus не только выжить в Африке, но и успешно мигрировать в другие части света. Они жили в различных экосистемах, включая высокогорья современной Эфиопии, что опровергает представление о том, что только Homo sapiens могли справляться с экстремальными условиями.
Сложность поведения H. erectus помогает по-новому взглянуть на развитие человеческого рода. Как отметил палеоэколог Майкл Петраглиа, Homo sapiens долгое время считали единственным видом, способным адаптироваться к суровым условиям. Однако исследование подтверждает, что наши древние предки также были выносливыми и находчивыми, что сыграло важную роль в их долголетии.
Эти находки не только углубляют наше понимание Homo erectus, но и напоминают, что эволюция человека — это история выживания, перемен и способности адаптироваться.
Челове́к прямоходя́щий (лат. Homo erectus) или челове́к вы́прямленный (устар. «архантропы») — ископаемый вид людей, который рассматривают как непосредственного предка современных людей.
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