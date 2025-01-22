Homo erectus удивил своей выносливостью

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Наши древние предки могли быть гораздо более приспособляемыми, чем считалось ранее. Новое исследование показало, что Homo erectus, один из первых видов древних людей, смог не только выжить, но и процветать в условиях резких изменений климата, превративших их родину в Восточной Африке в засушливую и бесплодную землю.

Фото: Frontiers by Tondini, Isidro, Camarós, 2024, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Череп древнего египтянина

Homo erectus появился около двух миллионов лет назад в Африке. Это были прямоходящие люди с длинными ногами, короткими руками и крупным мозгом, хотя и меньшим, чем у современных Homo sapiens. Этот вид просуществовал около 1,5 миллиона лет и стал первым, кто покинул Африку, распространившись вплоть до Китая и Индонезии.

Их географический ареал и долголетие оставались загадкой для учёных, но исследование, опубликованное в журнале Communications Earth & Environment, предлагает объяснение: экологическая гибкость.

Исследование велось в Танзании, на месте под названием Энгаджи Наньори, богатом окаменелостями Homo erectus, каменными орудиями и другими археологическими находками. Учёные тщательно проанализировали артефакты, включая кости животных и окаменевшую пыльцу, чтобы восстановить картину древней окружающей среды.

Сотни тысяч лет назад Энгаджи Наньори был лесистым ландшафтом с мягким климатом. Однако миллион лет назад климат изменился, превратив регион в сухую полупустыню. Несмотря на это, H. erectus смог адаптироваться: они охотились у временных водоёмов, стратегически заселяли участки у рек и даже начали совершенствовать свои каменные орудия, делая их более острыми и удобными для разделки туш.

Эта адаптивность позволила H. erectus не только выжить в Африке, но и успешно мигрировать в другие части света. Они жили в различных экосистемах, включая высокогорья современной Эфиопии, что опровергает представление о том, что только Homo sapiens могли справляться с экстремальными условиями.

Сложность поведения H. erectus помогает по-новому взглянуть на развитие человеческого рода. Как отметил палеоэколог Майкл Петраглиа, Homo sapiens долгое время считали единственным видом, способным адаптироваться к суровым условиям. Однако исследование подтверждает, что наши древние предки также были выносливыми и находчивыми, что сыграло важную роль в их долголетии.

Эти находки не только углубляют наше понимание Homo erectus, но и напоминают, что эволюция человека — это история выживания, перемен и способности адаптироваться.

Уточнения

Челове́к прямоходя́щий (лат. Homo erectus) или челове́к вы́прямленный (устар. «архантропы») — ископаемый вид людей, который рассматривают как непосредственного предка современных людей.

