Голоса прошлого: как Древний Орлеан мстил за несчастья через богов

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В ходе археологических раскопок в историческом центре Орлеана, расположенного на северо-западе Франции, ученые сделали поразительное открытие. Под зданием больницы XVIII века был обнаружен древнеримский некрополь, возраст которого превышает два тысячелетия. Исследователи выяснили, что на этом месте находилось захоронение, содержащее более 60 могил, а также 21 уникальную табличку с текстами, которые, согласно предварительным данным, содержат проклятия.

Фото: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:1964af&action=edit&redlink=1 by Angelo, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ некрополь

Одна из этих табличек была написана на галльском языке — одном из древних кельтских диалектов, который уже давно считается мертвым. Лингвисты, работающие над проектом, сумели расшифровать текст и выяснить его содержание. В сообщении обращаются к Марсу, богу войны в древнеримской мифологии, с просьбой наслать кару на определенных людей, которых автор текста считал виновными в "несчастном и несправедливом подвиге". В тексте также указаны имена этих лиц, что позволяет ученым сделать выводы о социальных и культурных особенностях того времени.

Эксперты полагают, что исследование этого некрополя может предоставить ценные данные о религиозных практиках, быте и культуре древних галлов, а также о процессе их взаимодействия с римлянами. В частности, ученые ожидают, что найденные артефакты помогут лучше понять, как происходило завоевание Галлии римскими легионами и как это повлияло на местное население.

На данный момент специалисты продолжают работу над расшифровкой оставшихся 20 табличек. Для изучения второй таблички используется современная технология рентгеновской томографии, которая позволяет получить детализированные изображения без необходимости физического воздействия на артефакт. Это метод обеспечивает сохранность древних предметов и дает возможность более точного анализа текстов.

Кроме того, археологи продолжают исследования захоронений, чтобы собрать дополнительные данные о погребальных обрядах и жизни людей того времени. По планам, все работы по исследованию некрополя будут завершены к концу текущего месяца. Об этом сообщает "Царьград".

Ученые уверены, что результаты их трудов принесут новые знания о древней истории региона и помогут восстановить утраченные страницы прошлого.

Уточнения

Некро́поль («город мёртвых») — комплекс погребений, большое кладбище. В древнем мире некрополь — комплекс сооружений (подземные галереи, склепы, камеры), расположенное на окраине древних городов, с гробницами и каменными надгробиями.

