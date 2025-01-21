Исследователи из Оксфордского университета в Великобритании впервые восстановили возбудителя Юстиниановой чумы, одной из самых опустошительных пандемий в истории человечества. Результаты этой работы были опубликованы в журнале Nature.
По мнению ученых, восстановление генома древнего патогена открывает новые горизонты для изучения исторических эпидемий. Проведённый анализ показал, что возбудитель Юстиниановой чумы идентичен бактерии, ставшей причиной "Черной смерти" в XIV веке.
В ходе исследования учёные выявили 30 уникальных мутаций, которые присущи древнему штамму. Эти генетические изменения могли существенно способствовать быстрому распространению инфекции, унесшей жизни примерно 25 миллионов людей в Европе в VI-VII веках.
Чума́ — острое природно-очаговое инфекционное заболевание группы карантинных инфекций, протекающее с исключительно тяжёлым общим состоянием, лихорадкой, поражением лимфоузлов, лёгких и других внутренних органов, часто с развитием сепсиса.
После начала спецоперации на Украине Чулпан Хаматова покинула Россию и переехала в Латвию.