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Ученые восстановили штамм возбудителя одной из самых опасных пандемий чумы

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Наука

Исследователи из Оксфордского университета в Великобритании впервые восстановили возбудителя Юстиниановой чумы, одной из самых опустошительных пандемий в истории человечества. Результаты этой работы были опубликованы в журнале Nature.

Студент проводит наблюдение через микроскоп
Фото: Openverse by Vyatsu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Студент проводит наблюдение через микроскоп

По мнению ученых, восстановление генома древнего патогена открывает новые горизонты для изучения исторических эпидемий. Проведённый анализ показал, что возбудитель Юстиниановой чумы идентичен бактерии, ставшей причиной "Черной смерти" в XIV веке.

В ходе исследования учёные выявили 30 уникальных мутаций, которые присущи древнему штамму. Эти генетические изменения могли существенно способствовать быстрому распространению инфекции, унесшей жизни примерно 25 миллионов людей в Европе в VI-VII веках.

Уточнения

Чума́ — острое природно-очаговое инфекционное заболевание группы карантинных инфекций, протекающее с исключительно тяжёлым общим состоянием, лихорадкой, поражением лимфоузлов, лёгких и других внутренних органов, часто с развитием сепсиса.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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