Как умные часы помогли определить психические заболевания у подростков

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Эксперты из Йельского университета в США разработали метод, позволяющий использовать смарт-часы для диагностики ряда психических расстройств, таких как синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и тревожные расстройства. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Cell.

Фото: Wikipedia by Luca Bravo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Умные часы на руке

Ученые проанализировали данные с умных часов, собранные с 5000 подростков, применяя технологии искусственного интеллекта для обработки этой информации. С помощью сенсоров носимых устройств и ИИ исследователи смогли не только установить наличие психических заболеваний, но и глубже разобраться в их механизмах.

Для выявления СДВГ исследователи использовали информацию о пульсе, уровне физической активности, расходе калорий, количестве пройденных шагов и качестве сна. Оказалось, что частота сердечных сокращений является наиболее значимым показателем для предсказания СДВГ, в то время как данные о качестве сна эффективно подсказывают о наличии симптомов тревожности.

Уточнения

Умные часы — компьютеризированные наручные часы с расширенной функциональностью (кроме стандартного слежения за временем), часто сравнимой со смартфонами. Первые модели выполняли простые задачи, например, выступали в роли калькулятора, переводчика или игрового устройства.

