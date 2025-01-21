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Морозостойкий гриб-убийца: новая угроза для сибирских лесов

1:50
Наука

В парковой зоне Красноярска специалисты обнаружили патогенный вид грибов, представляющий опасность для хвойных деревьев. Примечательно, что ранее считалось, будто эти грибы не способны выживать в условиях низких температур и встречаются только в регионах с мягким климатом, что не характерно для Сибири.

Сосны
Фото: flickr.com by goooder, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Сосны

Представители Сибирского отделения Российской академии наук сообщили о сборе образцов грибов. После тщательного анализа, проведенного в местном научном центре СО РАН, было установлено, что исследуемые штаммы сохраняют жизнеспособность даже при температурах от –8 до –31°С.

Обнаруженные грибы поражают сосны различных возрастов. Как заявляют эксперты, ранее подобные случаи заболевания растений фиксировались в южных регионах Африки и Новой Зеландии, а затем распространились и на европейский континент.

Речь идет о грибке вида Diplodia sapinea (Fr.) P. Karst, который обычно встречается в теплых регионах и вызывает некроз и гибель хвойных деревьев. Однако штаммы, обнаруженные в Красноярске, проявляют устойчивость к низким температурам, что создает серьезную опасность для сибирской тайги.

Более того, по мнению исследователей, данный вид грибка способен поражать не только сосны, но и яблоневые сады, в частности, сорт Гренни Смит.

Три штамма грибов, выявленные сибирскими учеными, считаются особенно опасными для широкого спектра растений из-за их способности быстро распространяться по тканям деревьев, достигая плодов. Ученые также отмечают, что глобальное потепление усугубляет ситуацию, способствуя распространению патогена.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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