Galaxy S25 Plus: Samsung готовит ответ на iPhone 16 Pro

С приближением Galaxy Unpacked внимание сосредотачивается на Samsung Galaxy S25 Plus — устройстве, которому предстоит противостоять iPhone 16 Pro и Pixel 9 Pro в премиальном сегменте за $999. Одним из главных вопросов остаётся — предложит ли Samsung телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом, чтобы конкурировать с этими устройствами?
Apple и Google сделали 5-кратный оптический зум новой нормой для телефонов этой ценовой категории. Это означает, что Galaxy S25 Plus с 3-кратным зумом будет выглядеть устаревшим. Важность зума для флагманских устройств подтверждается рейтингами камер, где iPhone 16 Pro и Pixel 9 Pro занимают первые места, а Galaxy S24 Ultra — лишь третье.
Обновление камеры S25 Plus:
Ситуация с Galaxy S25 Ultra:
В сравнении камер, проведённом экспертами, Pixel 9 Pro XL обошёл Galaxy S24 Ultra, что усилило позиции Google в премиальном сегменте. Если Samsung снова не предложит улучшений, S25 Plus рискует потерять свою аудиторию.
Samsung необходимо включить 5-кратный зум в Galaxy S25 Plus, чтобы оставаться конкурентоспособным. На фоне растущих ожиданий от телефонов за $999, компания не может позволить себе ещё один год с устаревшими характеристиками камер.
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