Galaxy S25 Plus: Samsung готовит ответ на iPhone 16 Pro

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С приближением Galaxy Unpacked внимание сосредотачивается на Samsung Galaxy S25 Plus — устройстве, которому предстоит противостоять iPhone 16 Pro и Pixel 9 Pro в премиальном сегменте за $999. Одним из главных вопросов остаётся — предложит ли Samsung телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом, чтобы конкурировать с этими устройствами?

Фото: Future Galaxy S25

Почему телеобъектив стал важным стандартом?

Apple и Google сделали 5-кратный оптический зум новой нормой для телефонов этой ценовой категории. Это означает, что Galaxy S25 Plus с 3-кратным зумом будет выглядеть устаревшим. Важность зума для флагманских устройств подтверждается рейтингами камер, где iPhone 16 Pro и Pixel 9 Pro занимают первые места, а Galaxy S24 Ultra — лишь третье.

Чем Samsung может ответить?

Обновление камеры S25 Plus: Для Galaxy S25 Plus логично предложить 5x зум, который уже стал стандартом конкурентов.

Вероятно, разница между S25 Plus и S25 Ultra сохранится за счёт различных сенсоров: например, 10 МП для Plus и 50 МП для Ultra. Ситуация с Galaxy S25 Ultra: В 2024 году Ultra перешёл с 10-кратного зума на 5x. S25 Plus, скорее всего, получит аналогичные изменения, но с менее продвинутыми сенсорами, что сохранит разницу между моделями.

Как конкуренты захватили лидерство?

В сравнении камер, проведённом экспертами, Pixel 9 Pro XL обошёл Galaxy S24 Ultra, что усилило позиции Google в премиальном сегменте. Если Samsung снова не предложит улучшений, S25 Plus рискует потерять свою аудиторию.

Что ждёт Galaxy S25 Plus?

Samsung необходимо включить 5-кратный зум в Galaxy S25 Plus, чтобы оставаться конкурентоспособным. На фоне растущих ожиданий от телефонов за $999, компания не может позволить себе ещё один год с устаревшими характеристиками камер.