За гранью Млечного Пути — обнаружена огромная радиогалактика

Астрономы с помощью южноафриканского телескопа MeerKAT обнаружили гигантскую радиогалактику, которая в 32 раза больше Млечного Пути.
Эта космическая структура простирается на 3,3 миллиона световых лет от одного конца до другого. Она получила название Инкатазо, что на африканских языках коса и зулу означает "беда". Это связано со сложностью понимания физических процессов, которые происходят внутри галактики.
Исследователи надеются, что их открытие поможет пролить свет на происхождение и эволюцию крупнейших структур во Вселенной.
Гигантские радиогалактики — это космические объекты, которые выбрасывают струи горячей плазмы на миллионы световых лет в межгалактическое пространство. Эти плазменные струи светятся на радиочастотах и питаются сверхмассивными черными дырами в центрах галактик, сообщает planet-today.
Гала́ктика (др.-греч. γᾰλαξίας «Млечный Путь» от др.-греч. γάλα, γάλακτος «молоко») — гравитационно связанная система из звёзд, звёздных скоплений, межзвёздного газа и пыли, тёмной материи, планет.
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