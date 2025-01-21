За гранью Млечного Пути — обнаружена огромная радиогалактика

0:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Астрономы с помощью южноафриканского телескопа MeerKAT обнаружили гигантскую радиогалактику, которая в 32 раза больше Млечного Пути.

Фото: ESA by Euclid Consortium, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Cкопление галактик Abell 2390

Эта космическая структура простирается на 3,3 миллиона световых лет от одного конца до другого. Она получила название Инкатазо, что на африканских языках коса и зулу означает "беда". Это связано со сложностью понимания физических процессов, которые происходят внутри галактики.

Исследователи надеются, что их открытие поможет пролить свет на происхождение и эволюцию крупнейших структур во Вселенной.

Гигантские радиогалактики — это космические объекты, которые выбрасывают струи горячей плазмы на миллионы световых лет в межгалактическое пространство. Эти плазменные струи светятся на радиочастотах и питаются сверхмассивными черными дырами в центрах галактик, сообщает planet-today.

Уточнения

Гала́ктика (др.-греч. γᾰλαξίας «Млечный Путь» от др.-греч. γάλα, γάλακτος «молоко») — гравитационно связанная система из звёзд, звёздных скоплений, межзвёздного газа и пыли, тёмной материи, планет.

