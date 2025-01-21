Почему некоторые грибы пахнут рыбой

1:06 Your browser does not support the audio element. Наука

Russula lapponica (обнаруженная в Швеции и Эстонии), Russula neopascua (США) и Russula olympiana (Канада) — это три вида грибов, которые были открыты в прошлом году.

Фото: Freepik by karlyukav, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Запах

Они выделяются характерным рыбным запахом, являются родственниками сыроежек, но отличаются довольно небольшими размерами. Запах обусловлен выделением грибами триметиламиновых соединений.

Некоторые люди также имеют рыбный запах. Это связано с заболеванием, при котором печень не вырабатывает ферменты, необходимые для расщепления триметиламина. В результате он накапливается в организме, выделяется с потом и придает телу запах рыбы. Хотя данное состояние для здоровья человека не опасно, оно может создавать трудности в общении с окружающими.

Тем не менее, у этих грибов запах не связан с заболеваниями — это их естественная особенность. Таким образом, грибы могут отпугивать определенных паразитов, при этом важно не привлечь новых, которые, наоборот, любят тухлую рыбу.

Уточнения

Гриб — разговорно-обиходное название плодовых тел грибов-макромицетов.

