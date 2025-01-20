Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Быстрый и вкусный ужин: макароны с сырным соусом, с которыми справится любой
Бомбочки для ванны: полезное расслабление или опасность
Посмотрите на свою клавиатуру: рассказываем, как её почистить
Цветная жидкость в фарах: забытая практика автомобильной истории
Как экономия в СССР сделала цвет ЗИЛов культовым
Удивите свою любимую: готовим сочный люля-кебаб в духовке
Золото в кожуре — как ченпи превращает Синьхуэй в центр притяжения
Кошачий лоток без запаха: секрет правильного наполнителя
Как понять, что вашим волосам не хватает белка или увлажнения?

Почему Марс потерял водные пространства

1:06
Наука

Марс когда-то был планетой, на поверхности которой существовало водное пространство.

Марс
Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Марс

Ученые проанализировали данные, полученные с помощью телескопов Хаббл и Мэйвен, для исследования процесса утраты воды. Выяснилось, что под воздействием солнечного света молекулы воды распадаются на атомы водорода и кислорода. Дейтерий, изотоп водорода, уходит в космос медленнее, чем обычный водород, что позволяет оценить объемы воды на Марсе. Анализ ритмов потери воды помогает понять процессы, происходившие на планете за последние четыре миллиарда лет.

Атмосфера Марса оказалась более динамичной, чем считалось ранее. Годовой цикл на Марсе более упрощен, а атмосфера быстро нагревается и охлаждается. Частицы воды поднимаются в атмосферу быстрее, когда планета находится ближе к Солнцу.

В итоге ученые пришли к выводу, что вода на Марсе либо замерзла в грунте, либо улетучилась в космос, сообщает techmaniacs.gr.

 

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Список автомобилей, от которых стоит отказаться в 2025 году
Авто
Список автомобилей, от которых стоит отказаться в 2025 году Аудио 
В Казахстане официально признали новую породу собаки
Домашние животные
В Казахстане официально признали новую породу собаки Аудио 
Россияне жалуются на проблемы с выплатами выигрышей в Столото
Экономика и бизнес
Россияне жалуются на проблемы с выплатами выигрышей в Столото Аудио 
Популярное
Лебедев заявил, что праздничным оформлением метро в Москве занимались враги

Дизайнер Артемий Лебедев объяснил, чем ему не понравился новый дизайн входа в московский метрополитен.

Лебедев заявил, что праздничным оформлением метро в Москве занимались враги
3×3 – 3 ÷ 3 + 3: математическая задача, которую могут решить только гении
3×3 – 3 ÷ 3 + 3: математическая задача, которую могут решить только гении
Чем подкормить чеснок, чтобы он был крупным и не пожелтел? Секреты богатого урожая
Устали от обычных макарон на ужин? Удивите семью вкусной запеканкой
О барышнях писал много, но обращаться с ними не умел: интереснейшие факты о Тургеневе Сергей Лебедев Трамп слаб, чтобы указывать России, какой мир ей нужен Любовь Степушова Сводка с фронта: Зеленский требует от Сырского наступления, Трамп заходит в Белый дом Дмитрий Плотников
Чем подкормить фиалку, чтобы она цвела? Названы доступные средства
Свадьба Брэда Питта с Инес де Рамон отложена из-за Анджелины Джоли. Невеста не хочет платить за его ошибки
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию: я скучаю, но не могу вернуться
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию: я скучаю, но не могу вернуться
Последние материалы
Гардероб для невысоких: одно простое правило, которое меняет всё
Какие растения помогут увеличить урожай картофеля
Верните блеск своим стеклам: как полировать их самостоятельно
Дом, где родилась легенда: резиденция Вальтера Скотта выставлена на продажу
Тихоокеанское побережье Канады — почему здесь нужно побывать
Защититься от дронов ВСУ помогут разработки СССР: эксперт рассказал, как улучшить систему ПВО
Какие страны имеют шанс пережить ядерную зиму — исследование учёных
Как избавиться от привычки заедать эмоции: советы и стратегии
Глобальные валюты: доллар резко упал после инаугурации Трампа на фоне ослабления опасений торговой войны
Сонный паралич: мифы и правда о загадочном состоянии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.