Почему Марс потерял водные пространства

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Марс когда-то был планетой, на поверхности которой существовало водное пространство.

Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Марс

Ученые проанализировали данные, полученные с помощью телескопов Хаббл и Мэйвен, для исследования процесса утраты воды. Выяснилось, что под воздействием солнечного света молекулы воды распадаются на атомы водорода и кислорода. Дейтерий, изотоп водорода, уходит в космос медленнее, чем обычный водород, что позволяет оценить объемы воды на Марсе. Анализ ритмов потери воды помогает понять процессы, происходившие на планете за последние четыре миллиарда лет.

Атмосфера Марса оказалась более динамичной, чем считалось ранее. Годовой цикл на Марсе более упрощен, а атмосфера быстро нагревается и охлаждается. Частицы воды поднимаются в атмосферу быстрее, когда планета находится ближе к Солнцу.

В итоге ученые пришли к выводу, что вода на Марсе либо замерзла в грунте, либо улетучилась в космос, сообщает techmaniacs.gr.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы.

