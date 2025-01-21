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Изменение климата усиливает засушливые периоды

1:59
Наука

Долгосрочные засухи становятся всё более распространёнными и экстремальными, ежегодно охватывая около 50 000 квадратных километров новых территорий — это больше площади Швейцарии. С 1980-х годов такие засухи становятся жарче, суше и масштабнее, причём их последствия особенно остро ощущаются в сельском хозяйстве и экосистемах.

Долина Смерти
Фото: U.S. National Archives and Records Administration by National Park Service, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Долина Смерти

Изменение климата усугубляет проблему: повышение температуры усиливает испарение влаги с поверхности земли, а уменьшение количества осадков удлиняет периоды засухи. Это уже привело к нескольким "мегазасухам", которые считаются худшими за последние тысячу лет в Северной и Южной Америке.

Исследование, проведённое Дирком Каргером из Швейцарского федерального института исследований лесов, снега и ландшафтов, выявило более 13 000 засух, длящихся два года и дольше, в период с 1980 по 2018 годы. Учёные зафиксировали, что самые сильные многолетние засухи за последние десятилетия стали ещё более интенсивными.

Спутниковые снимки выявили значительное снижение уровня растительности на затронутых засухами территориях, особенно в умеренных лугах, которые наиболее чувствительны к водному дефициту. В то же время тропические и бореальные леса оказались более устойчивыми к таким изменениям.

Хотя исследование не анализировало напрямую степень влияния антропогенного изменения климата на эти тенденции, учёные, такие как Бенджамин Кук из Колумбийского университета, считают, что закономерности соответствуют ожидаемым последствиям глобального потепления. По его словам, длительные засухи могут быть столь же разрушительными, как лесные пожары или ураганы, с долгосрочным воздействием как на людей, так и на экосистемы.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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