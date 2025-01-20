2025 год объявлен ООН Международным годом квантовых технологий

ООН объявила 2025 год Международным годом квантовой науки и технологий.
Квантовая криптография уже стала ключевым технологическим трендом этого года, сообщает aikyn.kz.
Энергоэффективные вычислительные технологии также станут важным направлением. Ожидается появление энергоэффективного оборудования, основанного на нейроморфных и квантовых вычислениях. Многофункциональные роботы и биотехнологические достижения продолжат активно развиваться.
В промышленных секторах работает около четырех миллионов многофункциональных роботов. Прототип складского робота Dilectus способен выполнять полный цикл задач. Биотехнологические инновации, такие как редактирование генов с помощью технологии CRISPR, уже применяются на практике.
Умные очки с дополненной реальностью (AR) занимают лидирующие позиции среди современных трендов. Эти очки позволяют интегрировать виртуальные объекты в реальный мир. Samsung Smart Glasses и Apple Vision Pro 2 планируют поступить в продажу в 2025 году.
Квантовая технология — область физики, в которой используются специфические особенности квантовой механики, прежде всего квантовая запутанность.
Дизайнер Артемий Лебедев объяснил, чем ему не понравился новый дизайн входа в московский метрополитен.