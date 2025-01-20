2025 год объявлен ООН Международным годом квантовых технологий

1:13 Your browser does not support the audio element. Наука

ООН объявила 2025 год Международным годом квантовой науки и технологий.

Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository Искусственный интеллект

Квантовая криптография уже стала ключевым технологическим трендом этого года, сообщает aikyn.kz.

Энергоэффективные вычислительные технологии также станут важным направлением. Ожидается появление энергоэффективного оборудования, основанного на нейроморфных и квантовых вычислениях. Многофункциональные роботы и биотехнологические достижения продолжат активно развиваться.

В промышленных секторах работает около четырех миллионов многофункциональных роботов. Прототип складского робота Dilectus способен выполнять полный цикл задач. Биотехнологические инновации, такие как редактирование генов с помощью технологии CRISPR, уже применяются на практике.

Умные очки с дополненной реальностью (AR) занимают лидирующие позиции среди современных трендов. Эти очки позволяют интегрировать виртуальные объекты в реальный мир. Samsung Smart Glasses и Apple Vision Pro 2 планируют поступить в продажу в 2025 году.

Уточнения

Квантовая технология — область физики, в которой используются специфические особенности квантовой механики, прежде всего квантовая запутанность.

