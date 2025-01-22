Тёмные гиганты в космосе: как учёные ищут невидимые чёрные дыры

2:28 Your browser does not support the audio element. Наука

В космосе могут скрываться миллиарды сверхмассивных чёрных дыр, и последние исследования дают нам шанс взглянуть на их тайные уголки.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Black_Holes_-_Monsters_in_Space.jpg by NASA/JPL-Caltech черная дыра

Но как их найти, если они прячутся за облаками газа и пыли? Оказывается, существует способ заглянуть туда, где свет не пробивается.

Охота на невидимых гигантов

Чёрные дыры — это одни из самых загадочных объектов Вселенной. Их масса может превышать 100 000 масс Солнца, и большинство из них скрыто от наблюдения. Несмотря на свою невероятную силу, они остаются невидимыми, поскольку свет не может вырваться из их гравитационного поля.

Иногда астрономы могут «увидеть» их, когда те поглощают материю, которая начинает светиться. Однако многие чёрные дыры остаются скрытыми, окружённые облаками газа и пыли, не позволяющими их обнаружить.

Исследования показывают, что около 35% сверхмассивных чёрных дыр скрыты от нас, и это гораздо больше, чем считалось ранее. Учёные полагают, что реальное число может быть ещё выше.

Как их найти?

Скрытые чёрные дыры не так уж невидимы — их окружающий материал всё же излучает свет, хотя и в инфракрасном спектре.

Учёные использовали данные двух важных инструментов: инфракрасного телескопа IRAS, который работал ещё в 1983 году, и более современного телескопа NuSTAR, способного регистрировать рентгеновское излучение.

«Меня поражает, насколько полезными оказались IRAS и NuSTAR для этого проекта, особенно учитывая, что IRAS работал более 40 лет назад», — отметил Питер Бурман, астрофизик из Калифорнийского технологического института.

Что это значит для науки?

Эти открытия помогают астрономам не только оценить количество скрытых чёрных дыр, но и понять их роль в эволюции галактик.

Эти гиганты могут влиять на размеры галактик, притягивая звезды и пыль, или поглощая их. Методика поиска скрытых чёрных дыр поможет учёным исследовать даже сердце нашего Млечного Пути.

«Если бы в нашей галактике не было сверхмассивной чёрной дыры, на небе было бы гораздо больше звёзд», — заявил Пошак Ганди, профессор астрофизики в Саутгемптоне.

Уточнения

Чёрная дыра́ — область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света.

