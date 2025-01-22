Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какие крупы можно давать собакам: простые правила для здоровья питомца
Как компост поможет вам вырастить идеальные помидоры без вложений
Глобальное потепление увеличивает количество зон турбулентности
Чувствуют ли крабы боль: что скрывает природа
Первые симптомы артрита: как распознать болезнь до осложнений
Продукты из Белоруссии продолжают занимать значительную долю на российском рынке
Рената Литвинова рассказала о своём любимом питомце
Какие компоненты должны быть в увлажняющем лосьоне для тела?
Шоколад из Дубая отзывают с немецкого рынка из-за опасного вещества

Тёмные гиганты в космосе: как учёные ищут невидимые чёрные дыры

2:28
Наука

В космосе могут скрываться миллиарды сверхмассивных чёрных дыр, и последние исследования дают нам шанс взглянуть на их тайные уголки.

черная дыра
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Black_Holes_-_Monsters_in_Space.jpg by NASA/JPL-Caltech
черная дыра

Но как их найти, если они прячутся за облаками газа и пыли? Оказывается, существует способ заглянуть туда, где свет не пробивается.

Охота на невидимых гигантов

Чёрные дыры — это одни из самых загадочных объектов Вселенной. Их масса может превышать 100 000 масс Солнца, и большинство из них скрыто от наблюдения. Несмотря на свою невероятную силу, они остаются невидимыми, поскольку свет не может вырваться из их гравитационного поля.

Иногда астрономы могут «увидеть» их, когда те поглощают материю, которая начинает светиться. Однако многие чёрные дыры остаются скрытыми, окружённые облаками газа и пыли, не позволяющими их обнаружить.

Исследования показывают, что около 35% сверхмассивных чёрных дыр скрыты от нас, и это гораздо больше, чем считалось ранее. Учёные полагают, что реальное число может быть ещё выше.

Как их найти?

Скрытые чёрные дыры не так уж невидимы — их окружающий материал всё же излучает свет, хотя и в инфракрасном спектре.

Учёные использовали данные двух важных инструментов: инфракрасного телескопа IRAS, который работал ещё в 1983 году, и более современного телескопа NuSTAR, способного регистрировать рентгеновское излучение.

«Меня поражает, насколько полезными оказались IRAS и NuSTAR для этого проекта, особенно учитывая, что IRAS работал более 40 лет назад», — отметил Питер Бурман, астрофизик из Калифорнийского технологического института.

Что это значит для науки?

Эти открытия помогают астрономам не только оценить количество скрытых чёрных дыр, но и понять их роль в эволюции галактик.

Эти гиганты могут влиять на размеры галактик, притягивая звезды и пыль, или поглощая их. Методика поиска скрытых чёрных дыр поможет учёным исследовать даже сердце нашего Млечного Пути.

«Если бы в нашей галактике не было сверхмассивной чёрной дыры, на небе было бы гораздо больше звёзд», — заявил Пошак Ганди, профессор астрофизики в Саутгемптоне.

Уточнения

Чёрная дыра́ — область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел
Шоу-бизнес
Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел Аудио 
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку
Недвижимость
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку Аудио 
Рассказываем, как обмануть яблони и груши, чтобы они плодоносили каждый год
Садоводство, цветоводство
Рассказываем, как обмануть яблони и груши, чтобы они плодоносили каждый год Аудио 
Популярное
Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел

Актёр Павел Прилучный бросил в адрес сына Тимофея от актрисы Агаты Муцениеце неосторожную фразу.

Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку
Кроп-тренчи: главный модный хит весны
Что не актуально: антитренды среди сапог и их стильные альтернативы
Москвич-412. Легендарный народный автомобиль из СССР Дмитрий Плотников Стратегическое соглашение между Ираном и Россией: дружба навек или брак по расчёту? Андрей Николаев ВЭФ в Давосе собрал остатки либерального мира, пребывающего в ужасе от Трампа Любовь Степушова
Три маринада, три вкуса: как превратить обычные куриные бёдра в кулинарный шедевр
Что не носят в 2025 году: антитренды среди сумок
Впервые в истории за пределами Земли нашли дождевые облака
Впервые в истории за пределами Земли нашли дождевые облака
Последние материалы
Раскрыт самый простой и дешёвый способ почистить вашу духовку
Пирог-перевертыш с карамельной корочкой за 20 минут
Крупное месторождение золота открыто в Магаданской области компанией Павлик
Топ-5 стран, где туристов чаще всего обманывают
Подкормка для цветов: узнайте, когда и как это делать правильно
Как древние вирусы в нашем геноме влияют на развитие эмбрионов
Как запустить автомобиль с помощью пауэрбанка: совет, который может спасти
Место хозяина: почему коты выбирают его для сна
Что происходит с животными в спячке: всё, кроме сновидений
Врач объяснила, чем потеря веса опасна для Анны Семенович
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.