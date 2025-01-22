Почему ядовитые пауки Австралии могут стать ещё более опасными

Сиднейский воронковый паук, известный своей смертоносной репутацией, оказался не одним видом, а тремя.
Это открытие может изменить понимание не только о биологии этих пауков, но и о безопасности людей, которые с ними могут столкнуться.
Этот глянцево-черный паук, достигающий 3,8 см в длину, известен своей ядовитостью — его укус может стать смертельным за считанные минуты.
Пауки вида Atrax robustus, обладающие воронковидными норами, обитают в пригородах Сиднея. Самцы покидают свои укрытия в поисках партнёрш, что делает их опасными для людей в летнее время.
Недавние исследования показали, что-то, что мы называли Сиднейским воронковым пауком, на самом деле состоит из трёх различных видов.
Это открытие было сделано благодаря тщательному анализу образцов, собранных в Сиднее, и их исследованию в Австралийском музее.
Исследования, проведённые учёными, выявили не только разнообразие этих пауков, но и различия в составе их ядов.
Это открытие может повлиять на эффективность противоядий, так как каждый вид может требовать своего подхода.
"Было удивительно обнаружить, что сделано очень мало, если говорить о самых базовых вещах, которые вам хотелось бы знать", — отметил Дэниел Хармс один из авторов исследования.
Хотя пауки этого рода не агрессивны, они могут напасть, если почувствуют угрозу. Укусы требуют немедленной медицинской помощи, и при несвоевременном лечении жертва может погибнуть.
Важно учитывать различия между видами, чтобы повысить эффективность антидотов.
Atrax robustus
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