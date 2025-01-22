Почему ядовитые пауки Австралии могут стать ещё более опасными

2:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Сиднейский воронковый паук, известный своей смертоносной репутацией, оказался не одним видом, а тремя.

Фото: springernature. com by B. Jones, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ядовитый паук Atrax robustus

Это открытие может изменить понимание не только о биологии этих пауков, но и о безопасности людей, которые с ними могут столкнуться.

Этот глянцево-черный паук, достигающий 3,8 см в длину, известен своей ядовитостью — его укус может стать смертельным за считанные минуты.

Пауки вида Atrax robustus, обладающие воронковидными норами, обитают в пригородах Сиднея. Самцы покидают свои укрытия в поисках партнёрш, что делает их опасными для людей в летнее время.

Три разных вида

Недавние исследования показали, что-то, что мы называли Сиднейским воронковым пауком, на самом деле состоит из трёх различных видов.

Это открытие было сделано благодаря тщательному анализу образцов, собранных в Сиднее, и их исследованию в Австралийском музее.

Atrax robustus — настоящий Сиднейский воронковый паук, распространённый в городе и пригородах.

Atrax montanus — этот вид был описан около 100 лет назад, но его существование долгое время ставилось под сомнение.

Atrax christenseni — самый крупный вид, обнаруженный вокруг города Ньюкасл, достигающий 9 см в длину.

Почему это важно?

Исследования, проведённые учёными, выявили не только разнообразие этих пауков, но и различия в составе их ядов.

Это открытие может повлиять на эффективность противоядий, так как каждый вид может требовать своего подхода.

"Было удивительно обнаружить, что сделано очень мало, если говорить о самых базовых вещах, которые вам хотелось бы знать", — отметил Дэниел Хармс один из авторов исследования.

Опасности укусов

Хотя пауки этого рода не агрессивны, они могут напасть, если почувствуют угрозу. Укусы требуют немедленной медицинской помощи, и при несвоевременном лечении жертва может погибнуть.

Важно учитывать различия между видами, чтобы повысить эффективность антидотов.

Уточнения

Atrax robustus class="ref-info" style="cursor: help;" title="на латинском языке">(лат.) — вид пауков из семейства Hexathelidae, обитающий в Австралии. Единственный представитель рода Atrax. Один из немногих видов пауков, которые могут причинить серьёзный вред здоровью человека, вплоть до летального исхода.

