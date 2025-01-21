Почему скорость расширения Вселенной ставит под угрозу привычные модели

2:12 Your browser does not support the audio element. Наука

Теория о том, что Вселенная расширяется с ускорением, стоит под угрозой. Новые измерения скорости расширения, известной как постоянная Хаббла, вновь подтверждают, что эта скорость выше, чем предсказано современными моделями физики. Это несоответствие, которое называется "напряжением Хаббла", становится всё более очевидным.

Фото: ESA by NASA, ESA, CSA, and J. Lee (NOIRLab), A. Pagan (STScI), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Ученые впервые видят с помощью мощного разрешения космического телескопа Джеймса Уэбба

"Напряжение сейчас перерастает в кризис". - заявляет Дэн Сколник, возглавивший исследовательскую группу.

Он и его коллеги провели исследование, которое подтверждает, что локальная Вселенная расширяется быстрее, чем предсказывают теоретические модели.

Почему это так важно?

Постоянная Хаббла — это ключевая величина для понимания масштаба и возраста Вселенной. В 1929 году Эдвин Хаббл впервые заметил, что Вселенная расширяется. Но с тех пор наука сталкивается с проблемой: как точно измерить эту скорость?

Сколник объясняет это на примере космической лестницы — метода для определения расстояний до галактик. Используя данные инструментов, таких как Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI), его команда смогла улучшить точность измерений.

Как это было сделано?

Исследователи измерили расстояние до скопления галактик Кома, которое находится в 320 миллионах световых лет от Земли.

Используя сверхновые типа Ia — "свечи", чья яркость предсказуема, команда получила точные данные, которые позволили откалибровать другие этапы космической лестницы.

Результат оказался неожиданным: скорость расширения Вселенной — 76,5 км/с на мегапарсек — подтверждает, что локальная Вселенная расширяется быстрее, чем ожидалось. Но это противоречит результатам для далеких частей Вселенной.

"Мы подошли к тому моменту, когда нам приходится очень сильно сомневаться в моделях, которые мы использовали в течение двух с половиной десятилетий", — говорит Сколник.

Это открытие ставит под сомнение устоявшиеся теории о Вселенной.

Уточнения

Космический телескоп «Хаббл» (КТХ; англ. Hubble Space Telescope, HST; код обсерватории «250») — автоматическая обсерватория (телескоп) на орбите Земли, названная в честь американского астронома Эдвина Хаббла. «Хаббл» — совместный проект НАСА и Европейского космического агентства и входит в число Больших обсерваторий НАСА. Запущена 24 апреля 1990 года.

