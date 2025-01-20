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Россия представила первый шредер для переработки зданий: до 50 тонн в час

1:44
Наука

На Дальнем Востоке разработали первый в России агрегат, способный измельчить многоэтажный дом в тонны вторичного сырья. Изобретение принадлежит предпринимателю из Приморья Илье Голдаеву, участнику регионального проекта "Развитие", поддержанного центром "Мой бизнес".

Рублёвское шоссе, 101к2 пятиэтажка перед сносом (16612163246)
Фото: commons.wikimedia.org by Artem Svetlov from Moscow, Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Рублёвское шоссе, 101к2 пятиэтажка перед сносом (16612163246)

Уникальные характеристики шредера

Илья Голдаев рассказал, что машина обладает невероятной производительностью: она перерабатывает до 50 тонн строительного мусора в час. Это делает её первой в своём роде на российском рынке. Агрегат способен превращать во вторичное сырьё бетон, деревья и даже полностью утилизировать старые здания после их сноса.

Особенности агрегата:

  • Переработка строительного мусора в тонны вторичного щебня, пригодного для строительства дорог и благоустройства.
  • Возможность измельчать кирпич для использования в качестве наполнителя для бетона.

Производительность:

Агрегат сравним с немецкими аналогами, но разработан с учётом российских реалий и потребностей.

Практическое применение

Такие машины могут стать неоценимыми при восстановлении Донецкой и Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей. Переработка строительных отходов на месте сэкономит время и ресурсы, а также минимизирует вред для экологии.

Государственная поддержка

Проект был создан благодаря участию в акселераторе центра "Мой бизнес", где компания Ильи Голдаева вошла в тройку лидеров. Предприниматель получил государственную поддержку в размере двух миллионов рублей, которые были направлены на разработку инновационного измельчителя, сообщает "Царьград".

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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