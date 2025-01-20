Россия представила первый шредер для переработки зданий: до 50 тонн в час

На Дальнем Востоке разработали первый в России агрегат, способный измельчить многоэтажный дом в тонны вторичного сырья. Изобретение принадлежит предпринимателю из Приморья Илье Голдаеву, участнику регионального проекта "Развитие", поддержанного центром "Мой бизнес".
Илья Голдаев рассказал, что машина обладает невероятной производительностью: она перерабатывает до 50 тонн строительного мусора в час. Это делает её первой в своём роде на российском рынке. Агрегат способен превращать во вторичное сырьё бетон, деревья и даже полностью утилизировать старые здания после их сноса.
Особенности агрегата:
Производительность:
Агрегат сравним с немецкими аналогами, но разработан с учётом российских реалий и потребностей.
Такие машины могут стать неоценимыми при восстановлении Донецкой и Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей. Переработка строительных отходов на месте сэкономит время и ресурсы, а также минимизирует вред для экологии.
Проект был создан благодаря участию в акселераторе центра "Мой бизнес", где компания Ильи Голдаева вошла в тройку лидеров. Предприниматель получил государственную поддержку в размере двух миллионов рублей, которые были направлены на разработку инновационного измельчителя, сообщает "Царьград".
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