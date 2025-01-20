История Китая под вопросом: мифы и факты о древней цивилизации

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Существует мнение, что история китайской государственности насчитывает более 5 тысяч лет, но детальный анализ легенд и исторических фактов показывает, что первые царства Китая появились значительно позже, в I тысячелетии до н. э., во времена скифской эпохи. Этот факт ставит под сомнение традиционные представления о возрасте китайской цивилизации, сообщает argumenti.ru.

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Скифы и русская цивилизация: общие корни

Российская наука длительное время ошибочно считала, что русская цивилизация начинается лишь с IV века н. э. Однако многочисленные свидетельства древних хронистов доказывают, что прямыми предками народов Русской равнины являются скифы, которые заселяли Евразию ещё со II тысячелетия до н. э. Таким образом, русской цивилизации около 4 тысяч лет, что ставит её наравне с китайской, если не старше.

Легенды Китая: от "Жёлтого императора" до Сунь-У-куна

Китайские учёные часто ссылаются на народные легенды, чтобы обосновать исторические датировки. Например, правление Хуан-ди ("Жёлтого императора") традиционно относят к 2600 году до н. э., но детальный анализ показывает, что эта фигура, скорее всего, была мифологической.

Интересным параллелям способствует роман XVI века "Путешествие на Запад", где героем является Сунь-У-кун, "царь обезьян". В первой части романа прослеживается мифологическое описание создания государства: гора, породившая каменную обезьяну, символизирует первую династию. А наличие железного моста указывает на эпоху скифов, что переносит создание китайских царств не ранее II тысячелетия до н. э.

Китай и Запад: помощь и противостояние

Согласно легендам, Сунь-У-кун получил поддержку от Запада, где существовали две мощные силы: Римская империя и Скифское царство. Запад передал Китаю технологии, включая железное оружие, что позволило ему укрепить свои позиции и бороться за самостоятельность. Эти события датируются не ранее II века н. э., что ещё раз подтверждает позднее формирование государственности Китая.

История китайской цивилизации, основанная на мифах, содержит множество противоречий. Анализ легенд и фактов показывает, что её возраст сопоставим с историей русской (скифской) цивилизации. Это подчёркивает важность критического подхода к оценке исторических данных.