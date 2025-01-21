Как наши решения влияют на будущее общества: новое объяснение

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Что объединяет такие явления, как политическая поляризация и распространение дезинформации? Ответ может крыться в том, как люди воспринимают культурные особенности и предубеждения.

Фото: www.flickr.com by Злая Эрин, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ счастливые люди

Согласно новому исследованию, конформизм и нонконформизм играют ключевую роль в том, как эти явления развиваются.

Ученые предложили новый способ математического моделирования, который может объяснить, как культурные и политические тенденции распространяются среди людей.

Исследование, опубликованное в Трудах Национальной академии наук, показывает, что традиционные модели конформизма, которые предполагают, что люди стремятся к средним характеристикам, не всегда точны.

Как работает новая модель?

Ранее существующие модели исходили из предположения, что люди склонны подстраиваться под средний показатель в обществе.

Однако это не всегда верно. Например, в политике большинство людей могут быть либо в крайне левых, либо в крайне правых позициях, при этом среднее значение будет находиться в центре, что не отражает реальную картину.

Команда ученых из Стэнфордского университета и Института исследований сложности (SFI) предложила модель, в которой учитывается кластеризация признаков.

Люди, как правило, приспосабливаются к признакам, более связанным между собой, а не к среднему показателю. Нонконформисты, напротив, склонны дистанцироваться от мнений большинства, что может усилить поляризацию.

Интересные выводы исследования

Исследование показало, что, несмотря на конформизм, популяции редко сходятся к единому признаку. Даже малые различия в восприятии приводят к сохранению значительного разнообразия.

Это утверждение подтверждается реальными процессами в обществе: культурные и политические идеологии не усредняются, а сохраняются в разных формах.

Также стало ясно, что конформизм может поддерживать разнообразие, а не только создавать однородность, как считалось ранее. В то время как нонконформизм усиливает поляризацию.

Что это значит для нас?

"Если мы сможем понять, как индивидуальные решения объединяются в социальные модели, мы сможем объяснить такие явления, как поведение при голосовании или тренды в социальных сетях". — утверждает Калед Дентон, один из авторов исследования.

Новая модель открывает возможности для прогнозирования и анализа долгосрочных процессов в обществе.

Уточнения

Нонконформи́зм (от лат. non «не» + позднелат. conformis «подобный; сообразный») — стремление индивида придерживаться и отстаивать свои установки, может проявляться в виде бунтарства, инакомыслия, индивидуализма и стремления действовать прямо противоположным образом тому, что навязывается другими людьми, против существующих социальных норм и правил.



