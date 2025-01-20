Приоритет – безопасность: Трамп анонсировал масштабный оборонный проект

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Накануне инаугурации избранный глава США Дональд Трамп озвучил свои намерения по созданию системы противоракетной обороны для защиты своей страны. На митинге 19 января 2025 года Трамп сообщил, что сразу после вступления в должность президента подпишет указ о начале строительства этой системы. По его мнению, она будет создана на территории Соединенных Штатов.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ трамп

Ранее Трамп обещал окружить США современным "силовым полем" противоракетной обороны. В платформе Республиканской партии на последних выборах это силовое поле называлось "Железным куполом", что отсылает к израильской системе ПРО, разработанной компанией Rafael в партнерстве со Штатами.

Трамп подчеркнул, что "Железный купол" предназначен для перехвата беспилотников, ракет малой и средней дальности. Он отметил, что эта система станет важным элементом национальной безопасности и позволит эффективно защищать страну от различных угроз.

Республиканцы, в свою очередь, выразили поддержку инициативе Трампа, подчеркнув, что создание такой системы является приоритетом для обеспечения безопасности граждан. Они отметили, что современные технологии позволяют значительно повысить уровень защиты и снизить риски, связанные с возможными атаками.

Эксперты также положительно оценили планы Трампа. Они подчеркнули, что подобные меры являются необходимыми в условиях современных геополитических вызовов и угроз.

Уточнения

Система противоракетной обороны «Иджис» (от англ. Aegis — «эгида») — американская программа глобальной противоракетной обороны. Разработана Министерством обороны США.

