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Ставропольские учёные создали комплекс для лечения животных от паразитов

Наука

В специализированной лаборатории Северо-Кавказского федерального университета был разработан инновационный противопаразитарный комплекс. Он представляет собой комбинацию природного полисахарида и доступного на рынке вещества, направленного на борьбу с гельминтами.

ученые
Фото: freepik.com by zinkevych, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ученые

Стоит отметить, что концентрация активных компонентов в данном комплексе в два раза меньше, чем в традиционных коммерческих препаратах. Полученные данные были опубликованы в международном журнале по биологическим макромолекулам.

Одним из самых важных показателей для любого медицинского препарата является его биодоступность, что подразумевает способность действующего вещества усваиваться организмом животного, пояснили ученые из СКФУ. Чтобы повысить этот уровень, некоторые молекулы лекарств комбинируются с натуральными полимерами.

Из исследования выяснилось, что применение этого нового комплекса для лечения паразитарных заболеваний в течение месяца позволяет значительно улучшить показатели крови овец и вернуть их к нормальным значениям. Кроме того, процесс производства данного комплекса довольно прост с точки зрения технологий.

Уточнения

Паразити́зм (от др.-греч. παράσιτος — «нахлебник, сотрапезник») — один из типов сосуществования организмов. Явление, при котором два и более организма, не связанных между собой филогенетически, генетически разнородных — сосуществуют в течение продолжительного времени и при этом находятся в антагонистических отношениях (или же в односторонних симбиотических).

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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