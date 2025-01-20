На страже неба: Греция разрабатывает революционную систему защиты от турецких дронов

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Участившиеся появления турецких беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Греции подтолкнули страну к разработке эффективной системы противодействия. Несмотря на активную рекламу, турецкие дроны оказались уязвимы для современных и относительно недорогих средств радиоэлектронной борьбы, способных "ослеплять" и дезориентировать их.

Фото: armyinform.com.ua by Army.com.ua, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Турецкий беспилотник Bayraktar TB2

Национальный центр исследований и технологических разработок Греции (CERTH/IPTEL) близится к завершению тестирования первой греческой платформы, предназначенной для борьбы с беспилотниками. Разработчики сообщают о готовности перейти к заключительному этапу испытаний в реальных условиях, параллельно ведя переговоры с коммерческими предприятиями о возможном производстве и использовании системы.

Разрабатываемая платформа представляет собой комплексное решение, направленное на борьбу с растущей угрозой со стороны БПЛА потенциальных противников. Она основана на передовой системе, усовершенствованной благодаря исследованию разнообразных технологий и функций, связанных с обнаружением и нейтрализацией дронов.

В рамках проекта были созданы методики глубокого обучения и интегрированы датчики различных типов. Целью стало создание первой полностью греческой платформы, способной обнаруживать, идентифицировать, определять местоположение и нейтрализовать несанкционированные и потенциально опасные беспилотные летательные аппараты.

Более того, система уже продемонстрировала свои возможности на международном уровне. Она приняла участие в конкурсе данных, организованном Агентством информации и коммуникаций НАТО в рамках Международной конференции по военным системам связи и информации (ICMCIS 2021) с февраля по май 2021 года. По результатам конкурса греческая разработка заняла первое место, представив трекер, основанный на технологиях машинного обучения и искусственного интеллекта, с инновационным методом мониторинга, базирующимся на сопоставлении и объединении данных, поступающих от нескольких датчиков.

В настоящее время CERTH работает над дальнейшим усовершенствованием системы противодействия дронам. Улучшения касаются различных используемых датчиков (радаров, тепловизионных и оптических камер, микрофонов, детекторов радиоволн) и алгоритмов обработки данных. Исследовательская группа подтверждает готовность к проведению заключительного этапа испытаний в реальных условиях. Одновременно ведутся переговоры с частными компаниями относительно потенциального коммерческого использования разработанной технологии.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон) — воздушное судно без экипажа на его борту.

