14 генов стройности могут ускорить похудение

1:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Университета Эссекса обнаружили, что сочетание из 14 генов может значительно ускорить процесс похудения.

Фото: Freepik by wayhomestudio Спортивная девушка

Исследование, проведенное под руководством доктора Генри Чунга, показало, что обладатели этих "стройных генов" теряли вдвое больше веса, занимаясь бегом всего полчаса три раза в неделю.

По данным университета, за 8 недель участники с наибольшим количеством таких генетических маркеров смогли сбросить до 5 кг, в то время как те, у кого их не было, теряли в среднем около 2 кг. Ключевую роль в этом процессе сыграл ген PARGC1A, который кодирует белок PGC-1α. Этот белок оказался ответственным за 62% сброшенных килограммов, тогда как оставшиеся 37% зависели от физической активности и образа жизни.

Доктор Чунг подчеркивает: наличие нужных генов — это не всё. Без правильного питания, физической активности и здорового образа жизни их эффект остается скрытым.

"Гены сами по себе не работают. Только комплексный подход позволяет раскрыть их потенциал. Кроме того, физические упражнения полезны не только для похудения, но и для психического здоровья и сердечно-сосудистой системы", — отмечает исследователь.

В исследовании участвовали 38 человек в возрасте от 20 до 40 лет.

Уточнения

Ген — наследственный фактор, который несёт информацию об определённом признаке или функции организма, и который является структурной и функциональной единицей наследственности.

