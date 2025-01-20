14 генов стройности могут ускорить похудение

Ученые из Университета Эссекса обнаружили, что сочетание из 14 генов может значительно ускорить процесс похудения.
Исследование, проведенное под руководством доктора Генри Чунга, показало, что обладатели этих "стройных генов" теряли вдвое больше веса, занимаясь бегом всего полчаса три раза в неделю.
По данным университета, за 8 недель участники с наибольшим количеством таких генетических маркеров смогли сбросить до 5 кг, в то время как те, у кого их не было, теряли в среднем около 2 кг. Ключевую роль в этом процессе сыграл ген PARGC1A, который кодирует белок PGC-1α. Этот белок оказался ответственным за 62% сброшенных килограммов, тогда как оставшиеся 37% зависели от физической активности и образа жизни.
Доктор Чунг подчеркивает: наличие нужных генов — это не всё. Без правильного питания, физической активности и здорового образа жизни их эффект остается скрытым.
"Гены сами по себе не работают. Только комплексный подход позволяет раскрыть их потенциал. Кроме того, физические упражнения полезны не только для похудения, но и для психического здоровья и сердечно-сосудистой системы", — отмечает исследователь.
В исследовании участвовали 38 человек в возрасте от 20 до 40 лет.
Ген — наследственный фактор, который несёт информацию об определённом признаке или функции организма, и который является структурной и функциональной единицей наследственности.
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