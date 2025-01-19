Пингвины тоже могут развестись

1:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Даже у пингвинов отношения могут не сложиться.

Фото: Freepik by kamchatka, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Пингвины

Исследования показали, что малые пингвины (Eudyptula minor), обитающие на острове Филлип в Австралии, могут "разводиться" со своими партнерами и искать новых, если их не устраивает количество потомства. Однако это решение может оказаться рискованным и снизить шансы на успех в последующих попытках размножения.

Эти результаты были детально описаны в исследовании, опубликованном в журнале Ecology and Evolution.

Остров Филлип является домом для крупнейшей в мире колонии малых пингвинов — почти 40 000 особей. Эти морские создания являются самым маленьким видом пингвинов на планете, достигая всего 30-35 сантиметров в высоту и весом около 1,3 кг.

Их также называют маленькими синими или сказочными пингвинами, и они встречаются как в Австралии, так и в Новой Зеландии. Колония на острове Филлип славится популярным Парадом пингвинов, который ежегодно привлекает тысячи зрителей. Люди могут наблюдать, как пингвины возвращаются с океана в свои норы вечером.

Уточнения

Пингви́новые или пингви́ны (лат. Spheniscidae) — семейство нелетающих морских птиц, единственное современное в отряде пингвинообра́зных (Sphenisciformes).

