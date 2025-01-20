Камеры APS-C идеально подходят для уличных и тревел-фото

1:54 Your browser does not support the audio element. Наука

Меньший размер датчика изображения APS-C делает камеры более компактными и легкими, что идеально подходит для уличных и тревел-фотографий.

Фото: unsplash.com by Evan Kirby evankirby2, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка

Поскольку от объектива для камер APS-C не требуется столь большой круг изображения, он может быть компактнее и легче, а также более бюджетным.

Кроп-фактор APS-C позволяет более крупным планом снимать отдаленные объекты, то есть фактически увеличивает эффективное фокусное расстояние в 1,6 раза. Это может стать значимым преимуществом для тех, кто работает в жанрах фотосъемки дикой природы, спорта и динамичных сюжетов.

Работая с высокопроизводительным, но вместе с тем бюджетным объективом, таким как Canon EF 70-300mm f/4-5.6 IS II USM, и камерой APS-C, вы получите эффективный диапазон зумирования 112-480 мм, что позволяет использовать его как супертелеобъектив. Модель RF 100-400mm F5.6-8 IS USM из той же ценовой категории при установке на камеру APS-C получает эффективное фокусное расстояние 160-640 мм. Для съемки с такими фокусными расстояниями на полнокадровой камере вам потребуется значительно более крупный, тяжелый и дорогой объектив.

Для достижения такого эффекта можно обрезать изображения, созданные на полнокадровую камеру, однако разрешение фото будет ниже, соответственно изображения получатся менее четкими при обратном увеличении. Съемка с помощью камеры APS-C также экономит время и силы фотографа, устраняя потребность в ручной обрезке кадра на стадии постобработки.

Уточнения

Камера — внутренняя часть фотографического аппарата, куда вставляется пластинка или плёнка.

