Microsoft анонсировала бесплатное обновление Windows 11 для всех пользователей

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Microsoft объявила, что обновление до Windows 11 для компьютеров с Windows 10 будет бесплатным для пользователей без ограничения по времени.

Фото: GoodFon.com by Microsoft, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Компьютер с Windows

"Бесплатное обновление до Windows 11", не имеющее временных рамок, предлагается пользователям на компьютерах с Windows 10", — пояснила компания Microsoft.

Напоминаем, что недавно были выпущены январские обновления для Windows 11 и Windows 10. Пользователи получат обновления в рамках пакета безопасности, который будет загружен и установлен автоматически. Ожидается, что после установки обновления в меню "Пуск" могут появиться объявления на другие улучшения.

Уточнения

Microsoft Corporation («Ма́йкрософт») — американская публичная транснациональная корпорация, один из крупнейших в мире разработчиков в сфере проприетарного программного обеспечения для различного рода вычислительной техники — персональных компьютеров, игровых приставок, КПК, мобильных телефонов и прочего.

