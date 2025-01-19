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Dell представила новое поколение ноутбуков XPS 13

1:07
Наука

Dell анонсировала новое поколение ноутбуков XPS 13.

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Фото: freepik.com by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Первая модель будет производится в Бразилии. Ноутбук оснащен процессором Intel Core Ultra Series 2. Ноутбук демонстрирует впечатляющую эффективность, обеспечивая до 16 часов автономной работы, а также высокую производительность обработки данных и графики. Он также обладает возможностями NPU, позволяющими выполнять 48 триллионов операций в секунду.

Корпус устройства изготовлен из алюминия с обработкой и стекла Gorilla Glass 3, а его вес составляет всего 1,21 кг. При этом при создании ноутбука было использовано как минимум 20% переработанных материалов, включая 75% алюминия и 21% стекла, полученных из вторичных источников.

Модель XPS 13 с процессором Intel Core Ultra Series 2 теперь доступна в Бразилии по стартовой цене 17 599 бразильских реалов (около 300 000 рублей).

Уточнения

Ноутбук (англ. notebook — блокнот) — переносной компьютер, в корпусе которого могут быть объединены основные компоненты персонального компьютера (дисплей, клавиатуру, тачпад и аккумуляторные батареи)

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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