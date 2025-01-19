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Эксперты предупреждают о риске утечки данных при использовании USB-порта

1:07
Наука

Специалисты компании F.A.C.C.T. рассказали о возможных рисках, связанных с USB-кабелями, которые поставляются вместе с наушниками на маркетплейсах.

компьютер
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Burnout_At_Work_-_Occupational_Burnout.jpg by Microbiz Mag
компьютер

В многих инструкциях часто рекомендуется заряжать устройства через USB-порт компьютера, однако это может привести к утечке личных данных, согласно информации издания "Известия".

Использование USB-порта создает возможности для хакерских атак, которые могут быть внедрены в программное обеспечение подключаемого устройства. Кроме того, злоумышленники могут получить доступ к компьютеру с помощью атаки типа BadUSB через кабель.

Доктор технических наук Елена Максимова предупреждает, что резкое увеличение расхода мобильного трафика может указывать на взлом устройства. В связи с этим эксперт советует проверять устройства на наличие вирусов, изменять пароли, активировать двухфакторную аутентификацию и отключать интернет до выяснения причин подозрительных событий, как сообщает телеканал RT.

Уточнения

USB (англ. Universal Serial Bus — «универсальная последовательная шина») — последовательный интерфейс для подключения периферийных устройств к вычислительной технике.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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