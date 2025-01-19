Эксперты предупреждают о риске утечки данных при использовании USB-порта

Специалисты компании F.A.C.C.T. рассказали о возможных рисках, связанных с USB-кабелями, которые поставляются вместе с наушниками на маркетплейсах.
В многих инструкциях часто рекомендуется заряжать устройства через USB-порт компьютера, однако это может привести к утечке личных данных, согласно информации издания "Известия".
Использование USB-порта создает возможности для хакерских атак, которые могут быть внедрены в программное обеспечение подключаемого устройства. Кроме того, злоумышленники могут получить доступ к компьютеру с помощью атаки типа BadUSB через кабель.
Доктор технических наук Елена Максимова предупреждает, что резкое увеличение расхода мобильного трафика может указывать на взлом устройства. В связи с этим эксперт советует проверять устройства на наличие вирусов, изменять пароли, активировать двухфакторную аутентификацию и отключать интернет до выяснения причин подозрительных событий, как сообщает телеканал RT.
USB (англ. Universal Serial Bus — «универсальная последовательная шина») — последовательный интерфейс для подключения периферийных устройств к вычислительной технике.
2025 год начался с неприятных новостей для владельцев газового отопления. Система торговли выбросами CO2 (EU ETS II) сделает газовое отопление дороже.