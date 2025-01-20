Луна появилась в результате столкновения Земли с другой планетой? Раскрываем тайны

2:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Могла ли Луна образоваться без участия Тейи? Недавние исследования лунного грунта ставят под сомнение популярную гипотезу о столкновении Земли с протопланетой Тейей. Анализ 14 образцов, доставленных миссиями "Аполлон", показал, что изотопный состав кислорода-17 в лунных породах практически идентичен земному.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Луна

Это противоречит ожиданиям, ведь если бы Луна сформировалась из обломков Тейи, её изотопный состав должен был бы отличаться от земного.

Изотопный кризис

Сходство изотопных соотношений между Землёй и Луной известно как "изотопный кризис". Ранее предполагалось, что Луна состоит примерно на 70% из материала Тейи и на 30% из земного вещества. Однако отсутствие различий в изотопном составе ставит под сомнение эту модель.

Возможные объяснения

Учёные рассматривают несколько гипотез для разрешения этого противоречия:

Идентичный изотопный состав Тейи и Земли: предположение о том, что Тейя имела такой же изотопный состав, как и Земля. Однако вероятность этого крайне мала, учитывая разнообразие изотопных соотношений в Солнечной системе.

Интенсивное перемешивание веществ: возможность того, что при столкновении произошло полное смешение материалов Земли и Тейи, что привело к выравниванию изотопных соотношений. Но механизмы такого равномерного перемешивания остаются неясными.

Альтернативные сценарии формирования Луны: рассматриваются другие модели, например, образование Луны исключительно из земного материала без участия Тейи.

Новые подходы к исследованию

Для более точного понимания происхождения Луны необходимы дальнейшие исследования. Планируется анализ более глубоких слоёв лунной мантии, что может пролить свет на изотопный состав и происхождение спутника. Будущие миссии, такие как программа NASA Artemis, нацелены на сбор новых образцов для этих целей.

Отсутствие следов Тейи в лунном грунте ставит под сомнение традиционные представления о происхождении Луны. Это открытие стимулирует научное сообщество к пересмотру существующих теорий и поиску новых объяснений формирования нашего спутника.

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли. Самый близкий к Солнцу спутник планеты, так как у ближайших к Солнцу планет (Меркурия и Венеры) их нет.

