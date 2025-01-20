Луна появилась в результате столкновения Земли с другой планетой? Раскрываем тайны

Могла ли Луна образоваться без участия Тейи? Недавние исследования лунного грунта ставят под сомнение популярную гипотезу о столкновении Земли с протопланетой Тейей. Анализ 14 образцов, доставленных миссиями "Аполлон", показал, что изотопный состав кислорода-17 в лунных породах практически идентичен земному.
Это противоречит ожиданиям, ведь если бы Луна сформировалась из обломков Тейи, её изотопный состав должен был бы отличаться от земного.
Сходство изотопных соотношений между Землёй и Луной известно как "изотопный кризис". Ранее предполагалось, что Луна состоит примерно на 70% из материала Тейи и на 30% из земного вещества. Однако отсутствие различий в изотопном составе ставит под сомнение эту модель.
Учёные рассматривают несколько гипотез для разрешения этого противоречия:
Для более точного понимания происхождения Луны необходимы дальнейшие исследования. Планируется анализ более глубоких слоёв лунной мантии, что может пролить свет на изотопный состав и происхождение спутника. Будущие миссии, такие как программа NASA Artemis, нацелены на сбор новых образцов для этих целей.
Отсутствие следов Тейи в лунном грунте ставит под сомнение традиционные представления о происхождении Луны. Это открытие стимулирует научное сообщество к пересмотру существующих теорий и поиску новых объяснений формирования нашего спутника.
Луна́ — единственный естественный спутник Земли. Самый близкий к Солнцу спутник планеты, так как у ближайших к Солнцу планет (Меркурия и Венеры) их нет.
2025 год начался с неприятных новостей для владельцев газового отопления. Система торговли выбросами CO2 (EU ETS II) сделает газовое отопление дороже.